Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал падение своего рейтинга среди населения с момента избрания его главой страны.

По его словам, он не цепляется за эти показатели.

— Касательно потери рейтингов, то я вам сказал, что не цепляюсь за них. Но мне не все равно. Мне не все равно, когда говорят, что я потерял или упал, — отметил Владимир Зеленский.

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По его словам, 73% — это был приговор Порошенко, а уровень его поддержки сохраняется на уровне около 35%.

— В первом туре я победил, где-то 33% было. Сейчас у меня те же цифры. А люди видят, что я человек открытый, я работаю 24/7, я делаю все ради страны, — добавил он.

Зеленский отметил, что хотел бы сделать ключевые изменения в Украине и войти в историю государства.

Интервью Зеленского

Во время визита в Великобританию президент Украины Владимир Зеленский дал интервью в рамках легендарной программы HARDtalk на ВВС.

Во время разговора он рассказал о ситуации на Донбассе, отношениях с РФ, планах относительно членства Украины в НАТО.

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Источник: ВВС News Украина

Фото: Офис президента