Встреча Зеленского и Дуды: о чем договорились стороны

Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Украину с официальным визитом. Он уже встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По итогам встречи главы государств выступили с совместным заявлением. В частности, стороны подчеркнули важность украинско-польских двусторонних отношений и отметили, что нужно усилить международное сотрудничество.

Анджей Дуда отметил, что Польша призывает прекратить незаконную оккупацию Крыма и агрессию, которая продолжается на Донбассе. Кроме того, он выразил заинтересованность по взаимодействию с Украиной в рамках международной платформы по деоккупации Крыма.

Также польский президент в очередной раз подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

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Главы государств осудили преступления против человечности и признали, что нужно обеспечить возможность поиска, эксгумации жертв конфликтов и политических репрессий ХХ века в Украине и Польше.

Также они осудили акты надругательства над украинскими и польскими памятниками и местами памяти в обеих странах.

Во время встречи президенты обсудили и защиту прав нацменьшинств в Украине и Польше. Они пришли к выводу, что функционирование школ будет урегулировано отдельным соглашением.

Также Владимир Зеленский и Анджей Дуда договорились взаимодействовать в целях дальнейшего углубления отношений Украины с Европейским Союзом.

Кроме того, главы государств подчеркнули необходимость усилить экономическое сотрудничество между странами и дальнейшее сотрудничество в энергетической сфере.

В присутствии президентов был подписан договор о расширении доступа к объектам приватизации в Украине. Этот документ позволит польской компании PGNiG в условиях конфиденциальности получить широкий доступ к информации об объектах приватизации, чтобы включиться в борьбу за них.

Он должен стать сигналом для других стран, что Украина открыта к инвестициям.

Кроме того, Анджей Дуда отметил, что Польша стоит бок о бок с Украиной в вопросе возвращения границ. Поэтому санкции против РФ должны продолжаться до полной деоккупации украинских территорий.