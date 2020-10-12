Саммит Украина-ЕС состоялся в условиях коронавируса и с соблюдением всех правил безопасности. И имел свои результаты. Например, Брюссель пообещал обеспечить Украину эффективной вакциной от Covid-19 и нас будут включено в антикоронавирусную программу Евросоюза.

Однако не все так хорошо. Ведь накануне саммита разгорелся скандал по отмене безвиза со странами ЕС. Состоялось все из-за попытки Киева сломать вертикаль независимых антикоррупционных органов. В частности, под ударом вновь оказалось НАБУ после решения Конституционного суда о необходимости изменить закон о бюро.

В Евросоюзе в таких действиях увидели системный откат в антикоррупционной реформе, которую Украина обязалась провести в рамках Соглашения об ассоциации. И сразу напомнили о возможных последствиях, а именно отмене безвизового режима.

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Евродепутаты подчеркнули, что складывается такое впечатление будто борьба с коррупцией больше нужна политикам ЕС, а не украинским.

С другой стороны, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба успокаивает, что пока угрозы безвизу не существует.

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Однако по мнению специалистов, не стоит расслабляться, и в этом вопросе точка еще не поставлена. Тем более, что в Европарламенте уже появились идеи об ограничении безвиза для отдельных категорий украинских граждан.

Не меньше проблем у нас и с Международным валютным фондом, который поставил сотрудничество с Украиной на паузу. К тому же, есть угроза, если Киев и в дальнейшем не будет выполнять требования по антикоррупционной реформе, то не получит более миллиарда евро макрофинансовой помощи.

Кроме того, ЕС выплатит Украине первый транш макрофинансовой помощи на сумму €1,2 млрд после транша МВФ. Однако будет наблюдать за определенными моментами для выделения средств.

Фото: Pixabay