Служба безопасности Украины разоблачила и задержала группу людей, которые занимались подделкой паспортов граждан Евросоюза.

В преступную группировку входило двое граждан из Львовской области и один из Ровно. Они получали заказы от людей, которые искали работу за рубежом.

При содействии компании по трудоустройству преступники изготавливали фейковые ID-карты резидентов стран Восточной Европы и продавали их за €330.

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Фигуранты дела работали в пяти домах, оборудованных техникой для типографии. Контрразведки СБУ провела обыски, во время которых выявила ряд доказательстве — банковские карты, черновики с записями, мобильные телефоны и специальное техническое оборудование.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу) и ч. 2 ст. 358 (подделка документов, сбыт или использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины.











Продавали фейковые паспорта за €330 — СБУ задержала злоумышленников / 3 фотографии

Украинцы организовали мошенническую схему в ЕС

Полиция задержала пять жителей Закарпатья, которые создавали фейковые компании по перевозке груза и предлагали услуги украинским и иностранным предприятиям.

После этого они контрабандой перевозили товары из Европы и сбывали в Украине.