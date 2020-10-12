Продавали фейковые паспорта за €330 — СБУ задержала злоумышленников

Служба безопасности Украины разоблачила и задержала группу людей, которые занимались подделкой паспортов граждан Евросоюза.
В преступную группировку входило двое граждан из Львовской области и один из Ровно. Они получали заказы от людей, которые искали работу за рубежом.
При содействии компании по трудоустройству преступники изготавливали фейковые ID-карты резидентов стран Восточной Европы и продавали их за €330.
Читайте: СБУ инициировала блокировки соцсетей РФ в Google и Apple
Фигуранты дела работали в пяти домах, оборудованных техникой для типографии. Контрразведки СБУ провела обыски, во время которых выявила ряд доказательстве — банковские карты, черновики с записями, мобильные телефоны и специальное техническое оборудование.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу) и ч. 2 ст. 358 (подделка документов, сбыт или использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины.
Украинцы организовали мошенническую схему в ЕС
Полиция задержала пять жителей Закарпатья, которые создавали фейковые компании по перевозке груза и предлагали услуги украинским и иностранным предприятиям.
После этого они контрабандой перевозили товары из Европы и сбывали в Украине.