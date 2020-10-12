Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал всех руководителей областей воздержаться от проведения массовых мероприятий в ближайшее время, в том числе конгрессов и конференций.

Об этом он сообщил на селекторном совещании 12 октября относительно ситуации с распространением коронавируса в Украине.

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— На День защитника Украины в разных городах планируется проведение торжественных мероприятий. Просьба держать диалог и вести активную работу с организаторами, чтобы меры состоялись в безопасных условиях с соблюдением всех противоэпидемических правил, — отметил премьер-министр.

Кроме того, глава Кабмина поручил оказать руководителям КГГА и Харьковской области свои предложения Минздраву по увеличению коечного фонда.

В КГГА отметили, что могут отработать развертывание мобильных госпиталей и расширить количество койкомест для больных коронавирусом за счет учреждений Национальной академии наук и специализированных ведомственных больниц.

Количество койкомест для больных коронавирусом

В Украине больничные койки первой волны для больных коронавирусом заполнены на 60,9%. В Киеве — 70,9%.

Наиболее загружены больницы в Донецкой (95,4%), Луганской (93,7%), Одесской (76,7%), Харьковской (72,3%) и Днепропетровской (70,2%) областях.