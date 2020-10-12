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Факты / Украина / Политика

Состояние здоровья улучшилось: Порошенко выписали из больницы

Петра Порошенко выписали из больницы, так как состояние его здоровья улучшилось. В стационаре он пробыл больше недели, где лечился от коронавируса.

— Спасибо всем, кто выразил искреннюю поддержку нашему лидеру Петру Порошенко. В последние дни мы получили сотни звонков, писем и сообщений в соцсетях от сторонников, друзей и коллег как из Украины, так и из-за границы. Сообщаем, что сегодня Петра Порошенко выписали из больницы, — отметили в пресс-службе политика.

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О том, что пятый президент Украины и народный депутат от фракции Европейская солидарность Петр Порошенко заболел коронавирусом, стало известно 29 сентября.

Сначала он лечился дома и отмечал, что надеется на скорейшее выздоровление.

Позже Петра Порошенко госпитализировали с двусторонним воспалением легких в столичную больницу. А уже 7 октября Марина Порошенко сообщила, что у политика ухудшилось состояние крови.

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