В среднем в больнице с Covid-19 лечатся 14 дней — Степанов

По данным главы Минздрава Максима Степанова, в больницах пациенты с коронавирусом проводят 14 дней.
Об этом министр рассказал в эфире Свободы Слова на ICTV.
— Если посмотреть на статистику Германии — там до 7 дней в больнице. Мы делаем все, чтобы уменьшить количество времени, которое проводят больные Covid-19 в больнице, — заявил Степанов.
Читайте: Полтора года повышенных противоэпидмер: прогноз на карантин в Украине
Он также анонсировал, что в Украину прибудет препарат Ремдесивир. Его поставка запланирована на следующую неделю.
Усиление карантина
На заседании Кабмина 13 октября усилят карантин. В то же время жесткого локдауна не будет.
После массовых мероприятий растет количество больных в стране. Поэтому их проведение сильно ограничат.