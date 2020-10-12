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Факты / Украина / Общество

В среднем в больнице с Covid-19 лечатся 14 дней — Степанов

По данным главы Минздрава Максима Степанова, в больницах пациенты с коронавирусом проводят 14 дней.

Об этом министр рассказал в эфире Свободы Слова на ICTV.

— Если посмотреть на статистику Германии — там до 7 дней в больнице. Мы делаем все, чтобы уменьшить количество времени, которое проводят больные Covid-19 в больнице, — заявил Степанов.

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Он также анонсировал, что в Украину прибудет препарат Ремдесивир. Его поставка запланирована на следующую неделю.

Усиление карантина

На заседании Кабмина 13 октября усилят карантин. В то же время жесткого локдауна не будет.

После массовых мероприятий растет количество больных в стране. Поэтому их проведение сильно ограничат.

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