Количество больных пневмонией в Украине увеличилось в пять раз. Ранее за неделю болело четыре тыс. человек, сейчас динамика возросла до 22 тыс.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

— Украинцы стали чаще болеть пневмонией. Например, в июле среднее количество случаев на неделю составляло 4 234. На прошлой неделе обнаружили 22,4 тыс.

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Разделение Украины на карантинные зоны

С 12 октября в Украине обновили разделение на карантинные зоны. В красную зону входят города Канев (Черкасская область) и Сумы. Среди запретов: транспортные перевозки, посещение учебных заведений, культурных мероприятий и социальных служб.

В то же время Киев, Винница, Днепр, Львов, Одесса и другие попали в оранжевую зону.