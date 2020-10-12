Территориальная избирательная комиссия Кривого Рога Днепропетровской области зарегистрировала девять кандидатов на должность городского головы, среди которых есть представители разных политсил, а также самовыдвиженцы.
Согласно последним результатам соцопроса группы Рейтинг, проведенного 8-9 октября, наибольшую поддержку имеет действующий мэр Кривого Рога Юрий Вилкул (Украинская перспектива). За него готовы проголосовать 40,8% горожан, которые определились с выбором. А за его ближайшего конкурента — Дмитрия Шевчика от Слуги народа — 29% опрошенных.
Полный список кандидатов в мэры Кривого Рога:
- Юрий Вилкул — Блок Вилкула Украинская перспектива.
- Дмитрий Шевчик — Слуга народа.
- Константин Павлов — ОПЗЖ.
- Юрий Яровой — Европейская солидарность.
- Юрий Милобог — Сила людей.
- Ольга Бабенко — Батькивщина.
- Артем Коломоец — За будущее.
- Олег Бондарь — самовыдвиженец.
- Павел Сухоцкий — самовыдвиженец.
Кроме того, 10 политических партий выдвигают своих кандидатов в горсовет Кривого Рога.
Данные соцопросов свидетельствуют о том, что представители от партии Слуга народа имеют наибольшие шансы — поддержка 23,2%. У ОПЗЖ — 10,3%, у Партии Шария — 8,2%, у Евросолидарности — 7,3%, у Силы людей — 6,1%, у Батькивщины – 4,7% и у Пропозиции — 4,2%.
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Список партий в горсовет:
- Слуга народа;
- Европейская солидарность;
- Батькивщина;
- Оппозиционная платформа За жизнь;
- Блок Вилкула Украинская перспектива;
- Пропозиция;
- Наш край;
- За будущее;
- Сила людей;
- Партия Шария.
По данным Криворожской ТИК, зарегистрировано не менее 36 кандидатов в депутаты от каждой партии, максимум — 54.
На должность мэра Днепра на местных выборах 2020 территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 17 кандидатов. Список кандидатов и их биографии смотрите здесь.