Территориальная избирательная комиссия Кривого Рога Днепропетровской области зарегистрировала девять кандидатов на должность городского головы, среди которых есть представители разных политсил, а также самовыдвиженцы.

Согласно последним результатам соцопроса группы Рейтинг, проведенного 8-9 октября, наибольшую поддержку имеет действующий мэр Кривого Рога Юрий Вилкул (Украинская перспектива). За него готовы проголосовать 40,8% горожан, которые определились с выбором. А за его ближайшего конкурента — Дмитрия Шевчика от Слуги народа — 29% опрошенных.

Полный список кандидатов в мэры Кривого Рога:

Юрий Вилкул — Блок Вилкула Украинская перспектива. Дмитрий Шевчик — Слуга народа. Константин Павлов — ОПЗЖ. Юрий Яровой — Европейская солидарность. Юрий Милобог — Сила людей. Ольга Бабенко — Батькивщина. Артем Коломоец — За будущее. Олег Бондарь — самовыдвиженец. Павел Сухоцкий — самовыдвиженец.

Кроме того, 10 политических партий выдвигают своих кандидатов в горсовет Кривого Рога.

Данные соцопросов свидетельствуют о том, что представители от партии Слуга народа имеют наибольшие шансы — поддержка 23,2%. У ОПЗЖ — 10,3%, у Партии Шария — 8,2%, у Евросолидарности — 7,3%, у Силы людей — 6,1%, у Батькивщины – 4,7% и у Пропозиции — 4,2%.

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Список партий в горсовет:

Слуга народа;

Европейская солидарность;

Батькивщина;

Оппозиционная платформа За жизнь;

Блок Вилкула Украинская перспектива;

Пропозиция;

Наш край;

За будущее;

Сила людей;

Партия Шария.

По данным Криворожской ТИК, зарегистрировано не менее 36 кандидатов в депутаты от каждой партии, максимум — 54.

На должность мэра Днепра на местных выборах 2020 территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 17 кандидатов. Список кандидатов и их биографии смотрите здесь.