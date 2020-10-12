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Факты / Украина / Политика

Выборы в Кривом Роге — кандидаты в мэры и список партий в горсовет

Территориальная избирательная комиссия Кривого Рога Днепропетровской области зарегистрировала девять кандидатов на должность городского головы, среди которых есть представители разных политсил, а также самовыдвиженцы.

Согласно последним результатам соцопроса группы Рейтинг, проведенного 8-9 октября, наибольшую поддержку имеет действующий мэр Кривого Рога Юрий Вилкул (Украинская перспектива). За него готовы проголосовать 40,8% горожан, которые определились с выбором. А за его ближайшего конкурента — Дмитрия Шевчика от Слуги народа — 29% опрошенных.

Полный список кандидатов в мэры Кривого Рога:

  1. Юрий Вилкул — Блок Вилкула Украинская перспектива.
  2. Дмитрий Шевчик — Слуга народа.
  3. Константин Павлов — ОПЗЖ.
  4. Юрий Яровой — Европейская солидарность.
  5. Юрий Милобог — Сила людей.
  6. Ольга Бабенко — Батькивщина.
  7. Артем Коломоец — За будущее.
  8. Олег Бондарь — самовыдвиженец.
  9. Павел Сухоцкий — самовыдвиженец.
Вибори у Кривому Розі

Фото: ЦВК

Кроме того, 10 политических партий выдвигают своих кандидатов в горсовет Кривого Рога.

Данные соцопросов свидетельствуют о том, что представители от партии Слуга народа имеют наибольшие шансы — поддержка 23,2%. У ОПЗЖ — 10,3%, у Партии Шария — 8,2%, у Евросолидарности — 7,3%, у Силы людей — 6,1%, у Батькивщины – 4,7% и у Пропозиции — 4,2%.

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Список партий в горсовет:

  • Слуга народа;
  • Европейская солидарность;
  • Батькивщина;
  • Оппозиционная платформа За жизнь;
  • Блок Вилкула Украинская перспектива;
  • Пропозиция;
  • Наш край;
  • За будущее;
  • Сила людей;
  • Партия Шария.

По данным Криворожской ТИК, зарегистрировано не менее 36 кандидатов в депутаты от каждой партии, максимум — 54.

На должность мэра Днепра на местных выборах 2020 территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 17 кандидатов. Список кандидатов и их биографии смотрите здесь.

Фото: Dreamstime

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