Местные выборы 2020 придется проводить в условиях пандемии, что в новизну не только для Украины.

Последние несколько недель статистика заболеваемости только растет. Поэтому и готовиться к выборам нужно особо тщательно обращая внимание на правила безопасности.

Украина станет не единственным государством, которое проводит выборы в условиях пандемии и у нас уже есть опыт, на который можно опираться.

Но достаточно ли будет наших знаний, для того чтобы провести демократические выборы и обеспечить необходимую безопасность во время пандемии?

Старые-новые рекомендации

Обеспечение выборов в условиях пандемии сейчас — ответственность правительства, ведь именно там принимают постановления по усилению или ослаблению противоэпидемических мер на время карантина.

Противоэпидемические меры во время местных выборов в Украине утверждены постановлением Кабинета министров №641 от 22 июля 2020 года. Сейчас ним и регулируются Центральная избирательная комиссия и территориальные избирательные комиссии во время подготовки к выборам.

Постановлением рекомендуется проведение температурного скрининга, ношение масок избирателями, наблюдателями, членами избирательных комиссий, дезинфекция помещения и многое другое, о чем медики говорят еще с начала пандемии.

В комментарии Фактам ICTV член ЦИК Сергей Постивый рассказал, что одним из основных требований остается контроль температуры избирателей.

— Термометрия нужна для того, чтобы выявлять больных Covid-19 или потенциально больных. Лицам с повышенной температурой будут рекомендовать посетить врача, обратиться за неотложной медицинской помощью, чтобы установить наличие или отсутствие коронавируса, других заболеваний, — говорит он.

По его словам, особое внимание на местных выборах 2020 будут уделять и дезинфекции контактных поверхностей. В идеале — каждые два часа должны протирать дверные ручки, столы, ящики для голосования и тому подобное.

Маски, конечно же, будут необходимостью. Нужно, чтобы они закрывали нос и рот. Касаться это правило будет не только членов комиссии, наблюдателей, но и самих избирателей.

Право голосовать

Можно с уверенностью сказать, что людей, которые придут на избирательные участки без масок, не будут пускать на территорию. Запретить голосовать вам никто не может, но подвергать опасности других, особенно учитывая ситуацию в Украине, также никто не позволит.

Придется искать компромисс. Будь то покупка масок в ближайших точках продажи, или предоставление их на избирательном участке — другой вопрос. Отказ надевать маску вообще грозит административной ответственностью в виде штрафа от 170 до 255 грн.

Но самой большой проблемой, пожалуй, станет выявление людей с повышенной температурой, ведь они тоже захотят проголосовать.

Для этого на избирательных участках будут оборудованы отдельные кабинки и урны, в которых будут пускать только людей с подозрением на заболевание коронавирусной болезнью.

— Если же избиратель будет настаивать на голосовании, ему такое право обязательно предоставят. В таком случае, чтобы не подвергать опасности других людей, его направят в отдельную кабину для голосования, он будет бросать свой бюллетень в отдельную урну, чтобы минимизировать контакты и не допустить возможного заболевания. Кабину и все контактные поверхности будут подвергать дезинфекции после каждого такого избирателя, — говорит Постивий.

В то же время, в Украине появилась категория избирателей, которые находятся на самоизоляции и не могут прибыть на избирательный участок без нарушения правил карантина.

В общем, таким гражданам лучше не приходить на избирательные участки, ведь они могут и бессимптомно болеть Covid-19. ЦИК будет обеспечивать их голосование дома.

— Такие лица могут обратиться по почте или через другого человека с заявлением в участковую избирательную комиссию, подать справку, подтверждающую пребывание на самоизоляции. В заявлении попросить, чтобы комиссия пришла проголосовать дома. Это так называемое голосование по месту нахождения избирателя, — рассказывает член ЦИК.

Подавать заявление вместе со справкой необходимо до 20.00 23 октября.

Не все так гладко

В ситуации, которая сложилась в Украине из-за пандемии, многие сомневаются в возможности обеспечения также средствами индивидуальной защиты членов комиссии. Что уж говорить о постоянной дезинфекции и антисептиках на участках.

Такое мнение в начале августа высказывал и глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

— У нас есть все основания считать, что украинская власть не готова к проведению выборов в условиях коронавируса. Согласно оценке экспертов нашей организации, власть не готова ни к жесткому сценарию, ни к мягкому сценарию организации выборов в условиях пандемии, — сказал Кошель во время пресс-конференции.

В ЦИК прекрасно понимают, что процесс нужно контролировать, чтобы в день выборов отдельные участки не оказались без масок, антисептиков и прочего.

Сейчас наиболее контролируемой является ситуация в территориальных избирательных комиссиях, но это не значит, что не будет контроля на местах.

— В ЦИК готовят проект постановления, чтобы обратиться в органы местного самоуправления, озвучить предложения, рекомендации в нем, чтобы соответствующие органы проверили избирательные участки. В них должны открываться и закрываться окна, должна работать система кондиционирования или вентиляционные системы, чтобы было обеспечено централизованное водоснабжение в санитарных комнатах с наличием соответствующих моющих средств. То есть полностью обеспечить все санитарные стандарты для проведения голосования, — говорит Постивый.

Особое внимание нужно обратить на обеспечение всем необходимым не только избирателей, но и персонала, который будет находиться на участках.

Средства индивидуальной защиты нужно менять каждые несколько часов. И даже с этим в Украине могут возникнуть серьезные проблемы.

— Согласно нашим исследованиям, Украина сейчас — единственное государство, которое централизовано не обеспечило потребности избирательных участков в условиях пандемии. Представим, что членам избирательной комиссии нужно работать сутки. Если менять маски примерно каждые три часа, то понадобится восемь-десять масок только для одного члена комиссии. Чтобы из местного бюджета закупить маски, перчатки и т. д., нужно провести внеочередную сессию, выделить средства из резервного фонда, если он наполнен. Это огромный и очень сложный процесс, — рассказывает Кошель.

Да, в Украине есть много общин, которые заранее позаботились о закупке. Но есть и много таких, которые даже не начинали этот процесс.

Остается надеяться, что все получится закупить вовремя, чтобы не спровоцировать значительного всплеска количества больных после местных выборов.

Опыт в мире

Даже во время пандемии страны продолжают жить в более-менее привычном политическом режиме. А это значит, что все выборы проводятся по плану.

США не собираются отменять выборы президента, ведь не хотят, чтобы это воспринимали как попытку остаться на должности лишние несколько месяцев.

Вопрос переноса местных выборов не актуален. Международный опыт показывает, что при условии соблюдения мер безопасности вспышки не будет. По меньшей мере, об этом говорится в исследовании CFR.

Во время его проведения не удалось установить зависимость между проведением выборов и вспышкой коронавирусной инфекции. В случае с Южной Кореей количество ежедневно зарегистрированных случаев Covid-19 и в дальнейшем продолжало уменьшаться.

Все ограничения в Украине базируются на наработках других стран. Однако есть еще несколько вещей, которые неплохо было бы ввести к пандемии.

Например, уменьшить количество вещей, которыми пользуется много людей. Во Франции гражданам предлагали приходить на избирательный участок со своей ручкой. Подобные призывы есть и в Украине, но мы о них не так часто слышим.

Голосование по почте, как в Австралии, также было бы неплохой идеей, но сейчас в Украине просто не успеют внести соответствующие коррективы. То же можно сказать и об увеличении времени работы избирательных участков, чтобы предотвратить скопление людей.

В нашей ситуации подготовка — ключ к безболезненному, для эпидемиологической ситуации, проведению местных выборов.

Следить за этим должна местная власть и ей, как никогда, нужно быстро реагировать на соответствующие вызовы. Ситуация в стране сложная и только если быстро обеспечить избирательные участки всем необходимым, можно будет обойтись без вспышки заболевания.

Но если в день выборов мы увидим членов комиссии, которые сидят целый день в одной маске, им нечем обработать руки и т. д., то стране нужно готовиться к неутешительным последствиям.

Владислав Бомбела