Аферы с жильем в новостройках: как не попасть на крючок

В Одессе четверо злоумышленников разработали схему незаконного завладения квартирами в новостройках. Им удалось присвоить 19 квартир на 27 млн грн.

Жертвами злоумышленников стали люди, которые не успели зарегистрировать факт приобретения ими права собственности на недвижимость, однако заплатили за жилье. Они обращали внимание на проблемные объекты, где строительство временно приостановили.

Злоумышленники подделывали необходимые документы для приобретения права собственности, оформляли квартиры на подставных лиц, а затем перепродавали их уже на вторичном рынке.

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В связи с такой ситуацией на рынке недвижимости эксперты советуют быть внимательными еще на стадии заключения соглашения с застройщиком: обращать внимание на репутацию компании, перечитывать отзывы.

Если возникают проблемы со сроками и документами, брать дело под жесткий контроль, обращаться к специалистам.

В случае угроз со стороны мошенников надо обращаться в полицию.

Нападение на владельца квартиры в Одессе

В августе в Одессе двое мужчин напали на владельца квартиры, у которого гостили.

Они избили и связали одессита, после этого ограбили его дом.

Правоохранителям удалось задержать злоумышленников.