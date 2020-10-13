Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

За прошедшие сутки, 12 октября, боевики семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Жертв среди украинских военных нет.

Противник открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи Авдеевки. А на участке недалеко от населенного пункта Майорск — с автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

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Возле Новолуганского и вблизи населенного пункта Камышеваха раздавались выстрелы с автоматического станкового гранатомета. Кроме того, враждебные выстрелы из стрелкового оружия зафиксированы в районе Орехово.

Жертвы во время “перемирия”

О полном прекращении огня на Донбассе, которое началось с полуночи 27 июля, стороны договорились на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 22 июля.

6 сентября вследствие провокаций врага погибли трое украинских военнослужащих. Еще один герой умер в госпитале 7 сентября.