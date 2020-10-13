PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

За прошедшие сутки, 12 октября, боевики семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Жертв среди украинских военных нет.

Противник открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи Авдеевки. А на участке недалеко от населенного пункта Майорск — с автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

Читайте: Если я не смогу закончить войну, нужен другой человек — Зеленский

Возле Новолуганского и вблизи населенного пункта Камышеваха раздавались выстрелы с автоматического станкового гранатомета. Кроме того, враждебные выстрелы из стрелкового оружия зафиксированы в районе Орехово.

Жертвы во время “перемирия”

О полном прекращении огня на Донбассе, которое началось с полуночи 27 июля, стороны договорились на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 22 июля.

6 сентября вследствие провокаций врага погибли трое украинских военнослужащих. Еще один герой умер в госпитале 7 сентября.

Источник: Штаб ООС

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка