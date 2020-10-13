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Факты / Украина / Политика

Для выявления правонарушений на выборах — МВД создало чат-бот

Министерство внутренних дел запустило чат-бот в Telegram под названием Выборы 2020. Он призван сделать избирательный процесс более прозрачным и препятствовать нарушению правил.

Также с помощью чат-бота можно сообщить о: любых нарушениях, проведении агитаций, подкупе избирателей, препятствованию волеизъявлению.

Сначала в Telegram нужно добавить информацию о местонахождении. Если вы находитесь на месте происшествия, чат-бот сможет автоматически обнаружить геолокацию.

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Далее можно добавить фото или видео и оставить свой номер телефона. После получения сообщения на место происшествия прибудет патруль полиции.

Центральная избирательная комиссия также анонсировала запуск чат-бота О выборах в Telegram. Там будет появляться вся информация, связанная с местными выборами 25 октября.

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