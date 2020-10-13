Во время встречи с представителями Секретной службы разведки Великобритании (МИ-6) президент Владимир Зеленский обсуждал проблемы дезинформации и фейковых новостей.
Об этом рассказали в пресс-службе Офиса президента.
— У нас была встреча в офисе МI-6. К сожалению, не всю информацию я могу говорить. То есть это государственные дела, — отметил Зеленский.
Он отметил, что во время встречи обсуждалась информация о помощи и защите суверенитета и территориальной целостности Украины.
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Владимир Зеленский добавил, что одна из тем касалась противодействия дезинформации и фейковым новостям.
— Именно они сказали, что у нас большая проблема с тем, что СМИ финансируются не только украинцами. Что в Украине, к сожалению, многие из тех телеканалов, которые мы с вами знаем, финансируются различными группами, — рассказал президент Украины.
Помощь от Великобритании
Украина и Великобритания договорились о стратегическом партнерстве, развитии торговли между странами и сотрудничестве в оборонной сфере.
Документы согласовали во время визита украинской делегации 7 октября в Великобританию.
Западный партнер выделит средства на развитие военно-морского флота Украины.