В Министерстве здравоохранения рассказали, каким образом будет происходить госпитализация пациентов с подозрением на острый мозговой инсульт.

Об этом на брифинге сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Садовьяк.

По ее словам, в настоящее время на стадии юстировки находится новый приказ Минздрава об утверждении порядка организации и оказания медицинской помощи пациентам с острым мозговым инсультом в системе экстренной медицинской помощи.

Как должен действовать руководитель бригады:

провести осмотр пациента,

установить предварительный диагноз,

госпитализировать в ближайшую необходимую больницу.

Во время транспортировки больного руководитель бригады должен поддерживать связь с дежурным учреждением здравоохранения, куда направляется бригада.

— Все пациенты с острым мозговым инсультом подлежат обязательной госпитализации или приему дежурным медработником независимо от места регистрации, места жительства, наличия или отсутствия документов, удостоверяющих личность, — отметила Садовьяк.

Она добавила, что уже на этой неделе учреждения экстренной медпомощи получат этот приказ к исполнению.

Дополнительные больницы для больных коронавирусом

В Украине из-за резкого роста больных коронавирусом началась подготовка к открытию временных госпиталей.

Однако министр здравоохранения Максим Степанов призвал граждан поддерживать медиков путем соблюдения противоэпидемических мер.