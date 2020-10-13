В Министерстве здравоохранения рассказали, каким образом будет происходить госпитализация пациентов с подозрением на острый мозговой инсульт.
Об этом на брифинге сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Садовьяк.
По ее словам, в настоящее время на стадии юстировки находится новый приказ Минздрава об утверждении порядка организации и оказания медицинской помощи пациентам с острым мозговым инсультом в системе экстренной медицинской помощи.
Как должен действовать руководитель бригады:
- провести осмотр пациента,
- установить предварительный диагноз,
- госпитализировать в ближайшую необходимую больницу.
Во время транспортировки больного руководитель бригады должен поддерживать связь с дежурным учреждением здравоохранения, куда направляется бригада.
— Все пациенты с острым мозговым инсультом подлежат обязательной госпитализации или приему дежурным медработником независимо от места регистрации, места жительства, наличия или отсутствия документов, удостоверяющих личность, — отметила Садовьяк.
Она добавила, что уже на этой неделе учреждения экстренной медпомощи получат этот приказ к исполнению.
Дополнительные больницы для больных коронавирусом
В Украине из-за резкого роста больных коронавирусом началась подготовка к открытию временных госпиталей.
Однако министр здравоохранения Максим Степанов призвал граждан поддерживать медиков путем соблюдения противоэпидемических мер.