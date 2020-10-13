Курс валют НБУ на 13 октября 2020 в Украине

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 13 октября.

НБУ установил официальный курс доллара на уровне 28,25 грн/$, то есть гривна ослабла на 4 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

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Курс евро в Украине регулятор установил на уровне 33,34 грн/€. Гривна ослабла к евро на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Курс валют на 13 октября:

$1 — 28,2481 грн;

€1 — 33,3398 грн;

1 польский злотый — 7,4329 грн;

10 российских рублей — 3,6701 грн.

Прогноз курса доллара до конца 2020

До конца 2020 года доллар в Украине будет стоить около 28 грн, прогнозирует министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

По его мнению, примерно таким он будет и в начале 2021.

В Нацбанке Украины также не ожидают существенных колебаний курса до конца года.