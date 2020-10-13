Туман в Харькове: список перенесенных авиарейсов

С ночи на утро 13 октября туман в Харькове накрыл весь город, что повлекло за собой задержку авиарейсов.

По данным Международного аэропорта Харьков, перенесены такие рейсы:

Анталия — Харьков — с 10.50 на 18.40;

Харьков — Анталия — с 2.00 на 12.20;

Харьков — Анталия — с 12.40 на 19.55.

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Самолеты в Киев и Шарм-эль-Шейх (Египет), несмотря на туман в Харькове, в течение утра 13 октября отправлялись без задержек.

— Мы не ожидаем, что такая погода продлится целый день. У каждой авиакомпании свой график полетов. Если сместился один рейс, смещаются и другие, — пояснила пресс-секретарь харьковского аэропорта Алина Печерица.

Отмечается, что окончательное решение, подниматься в небо или нет, принимает экипаж рейсов.

Синоптики утверждают, что такая погода в Харькове будет держаться еще полсуток, а видимость составит 200-500 метров.

Источник: Суспільне