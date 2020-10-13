13 октября в Киеве зафиксировали 397 новых случаев заражения Covid-19.

Всего в столице 28 090 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

За время пандемии вирус унес жизни 497 человек, за сутки — десяти киевлян.

Выздороветь удалось 9 961 жителю города, за день — 168.

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Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: