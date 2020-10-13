КПВВ Станица Луганская закрывают до конца октября

С 15 октября контрольно-пропускной пункт Станица Луганская временно прекращает пропускать людей. Ограничения будут действовать до 31 октября.

— С целью недопущения распространения острой респираторной болезни Covid-19, сохранения жизни и здоровья граждан, по приказу командующего объединенных сил, в контрольном пункте въезда-выезда Станица Луганская в период с 15 октября по 31 октября 2020 года пропуск лиц через линию разграничения временно прекращается, — сообщили в пресс-службе ООС.

В штабе объяснили, что бездействие оккупационной администрации РФ привело к быстрому распространению коронавируса на временно оккупированной территории Луганщины. Поэтому оккупанты не способны стабилизировать эпидемическую ситуацию.

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Однако при наличии документально подтвержденных жизненно важных оснований социально-гуманитарного характера, командующий ОС может разрешить пропуск лиц через контрольный пункт.

По состоянию на 13 октября коронавирусом в Украине заболели 5 133 человека, с начала пандемии — 270 587.

В частности, в Луганской области количество больных составляет 1 917 (за сутки добавилось 65 новых случаев), в Донецкой — 5 961 (за сутки 262).

Источник: ООС

Фото: МВД