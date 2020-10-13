На местных выборах 2020 в Украине впервые будет предусмотрено обеспечение 40% женщин в списке.

Расположение имен должно быть таким, чтобы в каждой пятерке было два кандидата одного пола. Во время регистрации на местные выборы 2020 многим партиям было отказано именно из-за нарушения новых гендерных норм.

Согласно последним опросам, 82% респондентов поддерживают поход женщин в политику. Однако на практике им часто бывает труднее пробиться наверх, даже имея высокую квалификацию.

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Михайлина Скорик баллотируется в местный совет впервые. Она убеждена, что квоты наконец позволят говорить не о поле, а о качестве политики.

— Это мне позволило в команду привлечь очень много качественных специалистов. У нас в Ирпене при власти в основном мужчины, и часто они не понимают, что нужно для школ и садиков, потому что они не занимаются воспитанием детей, потому что это у них в семьях женское дело.

Факты проанализировали список основных партий в Киевсовет: так, только две политсилы имеют поровну мужчин и женщин в списках.

Однако самое интересное в том, что новые правила не гарантируют, что эти 40% женщин будут в советах. Некоторые партии после регистрации убеждают кандидаток отозвать свою фамилию.

Пропорциональная система по открытому списку должна была работать только для городов с населением более 90 тыс.

Однако в июле депутаты применили эту норму для населенных пунктов от 10 тысяч жителей. Поэтому многие партии спешно искали кандитатов и кандидаток, даже на сайтах по поиску работы.

Политтехнолог Сергей Гайдай убеждает, квоты не обеспечат равные возможности.

По мнению эксперта, преодолеть стереотипы в отношении женщин могут не квоты, а просвещение.

Опрос группы рейтинг показал: 83% респондентов считают, что роль женщины заботиться о семье и доме. В то же время, 82% поддерживают поход женщин в политику.

Стереотипы и сексизм часто дискредитируют женщин. Несмотря на все преграды, в украинской политике есть немало примеров успешных женщин.

Помогут ли квоты увеличить их количество, покажут результаты голосования 25 октября.

Местные выборы 2020: вопросы и ответы

В последнее воскресенье октября в Украине пройдут очередные местные выборы.

Факты ICTV собрали главные вопросы и ответы о местных выборах 2020, в частности, как правильно заполнить бюллетени и повлияют зоны карантина в Украине на избирательный процесс.