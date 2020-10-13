PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Менял доллары на сувенирные гривны: в Киеве мошенник обогатился на 1 млн

Полиция задержала жителя Киева, который организовал преступную схему по обмену валют почти на миллион грн.

Мужчина разместил объявление в сети по обмену иностранной валюты на гривны. Им заинтересовался гость столицы, которому срочно нужно было перевести $33,6 тыс. в национальную валюту.

Однако на встречу с клиентом преступник отправил другого человека с банкнотами сувенирного образца.

Читайте: Автопробег со стрельбой в центре Киева: 19-летнему иностранцу грозит до семи лет тюрьмы

Во время обысков в квартире фигуранта дела полиция обнаружила ряд доказательств — сим-карты, черновики с записями, поддельные купюры.

За совершенное преступление ему грозит до 12 лет лишения свободы.

  • нацполіція вилучення коштів
  • нацполіція вилучення коштів
  • нацполіція вилучення коштів
  • нацполіція вилучення коштів
  • нацполіція вилучення коштів
  • нацполіція вилучення коштів
Менял доллары на сувенирные гривны: в Киеве мошенник обогатился на 1 млн / 3 фотографии

Украинцы организовали мошенническую схему в ЕС

Полиция задержала пятерых жителей Закарпатья, которые организовали преступную схему на территории Евросоюза.

Группа людей создавала фиктивные компании по перевозке, после чего контрабандой доставляла товары из ЕС и сбывала в Украине.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка