Полиция задержала жителя Киева, который организовал преступную схему по обмену валют почти на миллион грн.

Мужчина разместил объявление в сети по обмену иностранной валюты на гривны. Им заинтересовался гость столицы, которому срочно нужно было перевести $33,6 тыс. в национальную валюту.

Однако на встречу с клиентом преступник отправил другого человека с банкнотами сувенирного образца.

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Во время обысков в квартире фигуранта дела полиция обнаружила ряд доказательств — сим-карты, черновики с записями, поддельные купюры.

За совершенное преступление ему грозит до 12 лет лишения свободы.











Менял доллары на сувенирные гривны: в Киеве мошенник обогатился на 1 млн / 3 фотографии

Украинцы организовали мошенническую схему в ЕС

Полиция задержала пятерых жителей Закарпатья, которые организовали преступную схему на территории Евросоюза.

Группа людей создавала фиктивные компании по перевозке, после чего контрабандой доставляла товары из ЕС и сбывала в Украине.