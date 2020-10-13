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Факты / Украина / Общество

Минздрав рекомендует продлить карантин до 31 декабря

13 октября, во вторник, на заседании Кабмина Минздрав будет рекомендовать продлить карантин до 31 декабря.

Причиной этого стал рост количества случаев заболевания коронавирусом, госпитализации побуждают пересмотреть противоэпидемические меры в Украине.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко анонсировал, что вузам предложат перейти на дистанционную работу с 15 октября до 15 ноября с рекомендуемым выездом студентов из общежитий, кроме некоторых социальных категорий.

— После 30 октября будут дальше смотреть, что делать со школьным образованием, — сказал он.

Читайте: Школы уходят на каникулы, ВУЗы переходят на дистанционное обучение: комиссия ТЭБ и ЧС

Также предлагается ограничить деятельность заведений общественного питания до 22.00.

Ужесточение карантина в Украине

Украинская власть приняла ряд решений, которые призваны бороться с распространением коронавируса в стране.

В красной и оранжевой карантинных зонах ужесточат карантин, а также в стране готовят дополнительные госпитале в трех городах. Как в Украине ужесточат карантин — читайте на Фактах ICTV.

Источник: Громадське радіо

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