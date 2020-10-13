13 октября, во вторник, на заседании Кабмина Минздрав будет рекомендовать продлить карантин до 31 декабря.

Причиной этого стал рост количества случаев заболевания коронавирусом, госпитализации побуждают пересмотреть противоэпидемические меры в Украине.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко анонсировал, что вузам предложат перейти на дистанционную работу с 15 октября до 15 ноября с рекомендуемым выездом студентов из общежитий, кроме некоторых социальных категорий.

— После 30 октября будут дальше смотреть, что делать со школьным образованием, — сказал он.

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Также предлагается ограничить деятельность заведений общественного питания до 22.00.

Ужесточение карантина в Украине

Украинская власть приняла ряд решений, которые призваны бороться с распространением коронавируса в стране.

В красной и оранжевой карантинных зонах ужесточат карантин, а также в стране готовят дополнительные госпитале в трех городах. Как в Украине ужесточат карантин — читайте на Фактах ICTV.

Источник: Громадське радіо