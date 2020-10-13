PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Covid-19 и гриппом можно заболеть одновременно — чем это грозит

Коронавирусом и гриппом можно заболеть одновременно, это грозит поражением легких в сложной форме.

Двойное инфицирование может привести к тяжелым последствиям или даже смерти.

В то же время у болезней схожие симптомы, среди которых лихорадка, кашель, усталость, а также способы передачи — капельным путем.

Читайте: Как отличить потерю обоняния при коронавирусе от гриппа

Чтобы не заболеть гриппом и коронавирусом, специалисты советуют:

  • соблюдать правила личной гигиены;
  • носить защитные средства;
  • соблюдать дистанцию.

Чем отличаются грипп и коронавирус

Грипп и коронавирус имеют похожую симптоматику, однако разница между болезнями есть.

Например, у больных гриппом чаще всего влажный кашель, у пациентов с коронавирусом он сухой и утомительный.

Подробнее о том, как отличить грипп от коронавируса, читайте на Фактах ICTV.

Источник: Центр общественного здоровья Минздрава Украины

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка