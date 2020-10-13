Коронавирусом и гриппом можно заболеть одновременно, это грозит поражением легких в сложной форме.

Двойное инфицирование может привести к тяжелым последствиям или даже смерти.

В то же время у болезней схожие симптомы, среди которых лихорадка, кашель, усталость, а также способы передачи — капельным путем.

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Чтобы не заболеть гриппом и коронавирусом, специалисты советуют:

соблюдать правила личной гигиены;

носить защитные средства;

соблюдать дистанцию.

Чем отличаются грипп и коронавирус

Грипп и коронавирус имеют похожую симптоматику, однако разница между болезнями есть.

Например, у больных гриппом чаще всего влажный кашель, у пациентов с коронавирусом он сухой и утомительный.

Подробнее о том, как отличить грипп от коронавируса, читайте на Фактах ICTV.

Источник: Центр общественного здоровья Минздрава Украины