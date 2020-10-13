Коронавирусом и гриппом можно заболеть одновременно, это грозит поражением легких в сложной форме.
Двойное инфицирование может привести к тяжелым последствиям или даже смерти.
В то же время у болезней схожие симптомы, среди которых лихорадка, кашель, усталость, а также способы передачи — капельным путем.
Читайте: Как отличить потерю обоняния при коронавирусе от гриппа
Чтобы не заболеть гриппом и коронавирусом, специалисты советуют:
- соблюдать правила личной гигиены;
- носить защитные средства;
- соблюдать дистанцию.
Чем отличаются грипп и коронавирус
Грипп и коронавирус имеют похожую симптоматику, однако разница между болезнями есть.
Например, у больных гриппом чаще всего влажный кашель, у пациентов с коронавирусом он сухой и утомительный.
Подробнее о том, как отличить грипп от коронавируса, читайте на Фактах ICTV.