(Українська) Пересилав амфетамін у програвачі: під Києвом затримали наркоторговця

В Киеве житель Черкасской области оборудовал нарколабораторию в помещении общежития.
51-летний мужчина занимался изготовлением амфетамина и сбывал его с помощью службы доставки.
Последний раз он пытался передать в корпусе DVD-проигрывателя два пакетика с психотропными веществами.
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Полиция провела обыски по месту жительства преступника. Обнаружили принадлежности для изготовления наркотиков — химические сосуды, колбы, остатки наркотических веществ и 200 грамм амфетамина.
Сейчас подозреваемый находится во временном изоляторе, ему грозит от трех до пяти лет в тюрьме.
На Николаевщине задержали наркоторговцев
В Николаевской области группа людей занималась выращиванием и сбытом конопли. Плантации растений конопли обнаружили прямо посреди двора.