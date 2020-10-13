13 октября в Украине не улучшается эпидситуация, в стране снова зафиксировали более 5 тыс. новых больных коронавирусом. В связи с этим Минздрав будет рекомендовать Кабмину продлить действие карантина до 31 декабря.

По состоянию на вторник в стране вирус выявили у 270 587 украинцев, суточный прирост — 5 133 новых случая Covid-19.

Самая сложная ситуация — в Харьковской (25 625 случаев), Львовской (23 129 случаев) и Одесской (17 047 случаев) областях.

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Лидером среди городов остается Киев — 28 090 подтвержденных и 397 новых случаев заболевания коронавирусом.

В связи со сложной эпидситуацией Минздрав будет рекомендовать правительству продлить карантин до 31 декабря.

Кроме того, по информации профильного ведомства, по состоянию на 13 октября в украинских больницах пациентами с коронавирусом или с подозрением на Covid-19 занято более 21 тыс. коек.

— У нас, действительно, достаточно напряженная ситуация с койками и госпитализациями. Только за минувшие сутки в больницы попали 865 человек. В целом занято 21 277 коек, — сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Но есть и позитивные новости. В октябре медицинские работники гораздо лучше обеспечены средствами индивидуальной защиты, чем в апреле. Этих средств хватит еще на 92 суток.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине, в стране болезнь унесла жизни 5 122 человек, за сутки — еще 107 пациентов.

Полностью выздороветь удалось 116 562 украинцам, за сутки их количество увеличилось на 2 152 человека.

В Украине женщины чаще болеют коронавирусом, чем мужчины.