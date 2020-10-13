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Факты / Украина

Более 270 тыс. больных Covid-19: в Украине за сутки обнаружили 5 133 случая

По состоянию на утро 13 октября в Украине зафиксировано 270 587 случаев коронавирусной болезни. За сутки подтвердили еще 5 133 случая.

Всего за время пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 5 122 человека, за сутки — еще 107 пациентов.

В то же время полностью выздоровели уже 116 562 украинца, за сутки их количество увеличилось на 2 152 человека.

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Коронавирус 12 октября

Для сравнения, по состоянию на утро 12 октября коронавирус в Украине подтвердили у 265 454 человек. За сутки обнаружили еще 4 420 новых больных.

От осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 5 015 человек, за сутки — еще 43 пациента.

В то же время побороть болезнь удалось 114 410 пациентам, за сутки их количество увеличилось еще на 903.

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