Порошенко вылечился от коронавируса

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что излечился от коронавируса.

Об этом сообщил в видеообращении, которое опубликовал у себя на странице в Facebook.

Он поблагодарил врачей за лечение. По словам Порошенко, его вылечила врач-инфекционист Ольга Голубовская.

Читайте: В Порошенко из-за Covid-19 ухудшилось состояние здоровья

— Сегодня получил отрицательный результат теста. Завтра возвращаюсь к работе, — написал он.

Также он призвал соблюдать противоэпидемических ограничений и прийти на местные выборы 25 октября.

Порошенко заболел Covid-19

Петра Порошенко 12 октября выписали из больницы. В стационаре он пробыл больше недели, где лечился от коронавируса.

О том, что пятый президент Украины и народный депутат от фракции Европейская солидарность Петр Порошенко заболел Covid-19, стало известно 29 сентября.

Источник: Петр Порошенко