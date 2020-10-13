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Факты / Украина / Общество

Порошенко вылечился от коронавируса

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что излечился от коронавируса.

Об этом сообщил в видеообращении, которое опубликовал у себя на странице в Facebook.

Он поблагодарил врачей за лечение. По словам Порошенко, его вылечила врач-инфекционист Ольга Голубовская.

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— Сегодня получил отрицательный результат теста. Завтра возвращаюсь к работе, — написал он.

Также он призвал соблюдать противоэпидемических ограничений и прийти на местные выборы 25 октября.

Порошенко заболел Covid-19

Петра Порошенко 12 октября выписали из больницы. В стационаре он пробыл больше недели, где лечился от коронавируса.

О том, что пятый президент Украины и народный депутат от фракции Европейская солидарность Петр Порошенко заболел Covid-19, стало известно 29 сентября.

Источник: Петр Порошенко

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