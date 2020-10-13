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Факты / Украина / Политика

Притула: Голос ведет переговоры об объединении с 7 партиями

Партия Голос ведет переговоры об объединении с семью право-центристскими партиями.

Кандидат в мэры Киева, заместитель председателя партии Сергей Притула в интервью агентству Интерфакс-Украина заявил, что переговоры еще продолжаются.

— Давайте я не буду спойлерить, но переговоры ведутся сейчас с семью партиями на параллельных курсах. С кем-то они более глубокие, с кем-то пока еще поверхностные, но эти встречи происходят регулярно, — сказал Притула в интервью агентству.

Ранее он упоминал, что в списках партии Голос в Киевсовет идут люди, которые ранее представляли правоцентристские политсилы ДемАльянс, Сила людей, Самопомич и Решительные граждане.

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По словам Притулы, после окончания объединительных процессов, предложение присоединиться к проекту получит и партия Европейская солидарность.

— Да, конечно, когда мы закончим объединительные какие-то процессы, мы предложим Петру Алексеевичу и его политической силе вливаться в нас. Очень будет интересно, если он скажет “Нет” — будет глупая ситуация, ведь в таком случае он будет распылять голоса патриотов, — считает заместитель председателя партии.

Рейтинг Сергея Притулы

По результатам опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг в течение 4-9 сентября, за Сергея Притулу готовы проголосовать 9,8% киевлян, которые определились с кандидатом и планируют идти на выборы. Он занимает второе место, уступая лишь действующему мэру города Виталию Кличко.

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