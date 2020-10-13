По состоянию на 13 октября в больницах занято уже более 21 тыс. коек пациентами с подозрением или подтвержденным диагнозом коронавирус.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

— У нас действительно достаточно напряженная ситуация с койками и госпитализациями. Только за минувшие сутки в больницы попали 865 человек. В целом занято 21 277 коек. Мы считаем всех, у кого есть подтвержденный диагноз Covid-19, и у кого есть соответствующая подозрение. Но это люди, которые имеют тяжелое течение болезни или средней тяжести, и нуждаются именно в стационарном лечении.

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По состоянию на утро 13 октября коронавирусом в Украине заболели еще 5133 человека, с начала пандемии — 270 587.

За все время от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 5 122 пациента, за сутки — еще 107. Полностью выздоровели уже 116 562 украинца, за сутки их количество увеличилось на 2 152 человека.