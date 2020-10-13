Министерство цифровой трансформации пообещало заплатить более 1 млн грн “белым хакерам”, которые смогут найти недостатки в приложении Дія.

Об этом на брифинге Цифровизация банковских услуг: первые победы и планы 13 октября заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

— Мы будем платить больше 1 млн грн тем, кто найдет эти недостатки, — отметил Михаил Федоров.

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По словам Федорова, приложение Дія безопасно, украинцы могут спокойно загружать туда документы.

Новые возможности приложения Дія

В Украине обновили приложение Дія.

Профильное министерство добавило ряд документов, которые украинцы смогут подгружать туда.

В Дії доступны свидетельство о рождении ребенка, справка внутренне перемещенного лица, индивидуальный налоговый номер.

Источник: УНН

Фото: Минцифры