Украина стремится не просто к членству в Евросоюзе, а быть равноправным участником объединения европейских государств.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместного интервью с президентом Польши Анджеем Дудой.
— Я хочу, чтобы Украину приглашали в ЕС. Мы хотим быть за этим столом переговоров и ценностей на одинаковом уровне и с одинаковым статусом. Это важно. И для этого мы делаем все, чтобы быть равноправными партнерами, — подчеркнул он.
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Зеленский отметил, что ментально украинцы — это европейцы, и в свое время было немало споров по вступлению в ЕС таких стран, как Польша, Румыния, Словакия.
Он заверил, что наступит момент, когда Украина и Польша сядут по одну сторону стола Евросоюза.
Дуда со своей стороны отметил, что Польша всегда поддерживала Украину на этом пути, и доказательством этого является его визит.
Курс Украины в ЕС
В конце сентября президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас курс Украины в Евросоюз актуален как никогда.
По его словам, Украина заинтересована в расширении доступа к внутреннему рынку ЕС, обновлении торговой части Соглашения об ассоциации и так называемом промышленном безвизе.