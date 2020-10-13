Украина стремится не просто к членству в Евросоюзе, а быть равноправным участником объединения европейских государств.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместного интервью с президентом Польши Анджеем Дудой.

— Я хочу, чтобы Украину приглашали в ЕС. Мы хотим быть за этим столом переговоров и ценностей на одинаковом уровне и с одинаковым статусом. Это важно. И для этого мы делаем все, чтобы быть равноправными партнерами, — подчеркнул он.

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Зеленский отметил, что ментально украинцы — это европейцы, и в свое время было немало споров по вступлению в ЕС таких стран, как Польша, Румыния, Словакия.

Он заверил, что наступит момент, когда Украина и Польша сядут по одну сторону стола Евросоюза.

Дуда со своей стороны отметил, что Польша всегда поддерживала Украину на этом пути, и доказательством этого является его визит.

Курс Украины в ЕС

В конце сентября президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас курс Украины в Евросоюз актуален как никогда.

По его словам, Украина заинтересована в расширении доступа к внутреннему рынку ЕС, обновлении торговой части Соглашения об ассоциации и так называемом промышленном безвизе.