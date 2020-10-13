Украина упростила порядок оформления вида на временное жительство

Кабмин принял решение об упрощении порядка оформления вида на жительство определенным категориям иностранцев по инициативе Государственной миграционной службы Украины.

По новым правилам, иностранцы, являющиеся гражданами стран с безвизовым порядком въезда в Украину и находятся в стране на законных основаниях, имеют право подать документы на оформление вида на жительство без выезда за пределы Украины.

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Это актуально для граждан Беларуси, специалистов в области ИТ-технологий, которые только получили работу в Украине.

Документы для оформления вида на жительство без выезда за пределы Украины подаются не позднее 15 рабочих дней до окончания разрешения срока пребывания.

Упрощенный порядок оформления вида на жительство не распространяется на граждан, чьи страны признаны государствами-агрессорами.

Упрощение издание вида на временное жительство

В начале октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об упрощении получения вида на жительство в Украине для предпринимателей и высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Беларуси, а также для членов их семей.

Этот документ должен содействовать развитию инвестиционного потенциала Украины, привлечь высококвалифицированных ИТ-специалистов и инноваторов.

Источник: Государственная миграционная служба