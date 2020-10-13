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Факты / Украина

Все больницы обеспечены средствами индивидуальной защиты на два месяца — Степанов

Украинские медицинские работники полностью обеспечены индивидуальными средствами защиты на два месяца.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

— По сравнению с ситуацией, которая была в апреле, сейчас работники имеют гораздо лучшее обеспечение.

В больницах, определенных для лечения больных коронавирусом по всей Украине, есть запасы средств защиты на 92 суток.

Степанов отметил, что сюда входят костюмы, перчатки, маски, респираторы — остатки покрывают два месяца, кроме того добавляются и новые.

Сейчас в Украине нет проблем с обеспечением. Максим Степанов считает это весомым результатом работы Минздрава.

По состоянию на утро 13 октября коронавирус в Украине зафиксировано у 270 587 человек. За сутки подтвердили еще 5 133 случая.

Всего за время пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 5 122 человека, за сутки — еще 107 пациентов.

В то же время полностью выздоровели уже 116 562 украинца, за сутки их количество увеличилось на 2 152 человека.

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