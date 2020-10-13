Разница в акцизах позволяет европейским курильщикам потреблять потенциально более безопасную табачную продукцию. А в Украине наоборот – депутаты повысили акциз на стики для нагревания табака сразу в четыре раза, что может стоить госбюджету 9 млрд грн недополученного акциза и снова увеличить уровень курения обычных сигарет (часто нелегального происхождения).

Об этом сообщается в исследовании Научно-исследовательского института фискальной политики Университета Государственной фискальной службы Украины, которое было презентовали вчера. Институт также предоставил результаты исследования, подготовленного по запросу ГФС, Комитету Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

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Так, средний размер акциза с 1 тыс. традиционных сигарет в ЕС составляет €135,6. А с 1 тыс. стиков для систем нагревания табака – €35,3. Наименьший разрыв в размере акцизов фиксируется в Болгарии (почти в 2,5 раза), наибольший – в Нидерландах и Дании (более чем в пять раз).

По мнению экспертов, разница в акцизах помогает Евросоюзу более активно снижать уровень потребления обычных сигарет, позволяя тем курильщикам, которые не могут бросить курить, переходить на потенциально менее опасные системы нагревания табака.

Пока в странах Европы активнее используются электронные сигареты. Здесь лидерами стали Великобритания (3,6 млн вейперов при 12 млн курильщиков) и Италия (2 млн вейперов при 12,6 млн курильщиков).

Также более 1 млн итальянцев перешли с сигарет на системы нагревания табака. Примерно по 750 тыс. пользователей систем нагревания табака в Германии и Польше.

По данным исследования, Польша гораздо активнее поощряет переход курильщиков с обычных сигарет на альтернативную продукцию, чем Украина. Там на электронные сигареты и системы нагревания табака перешло в два раза больше курильщиков, чем в Украине.

Хотя в Украине продолжает курить 9,6 млн человек, тем не менее, примерно 670 тыс. курильщиков уже перешли на электронные сигареты и еще 380 тыс. предпочли системы нагревания табака.

Этот естественный процесс смены потребительских предпочтений наблюдался бы и дальше, как и в странах Евросоюза, но Верховная Рада Украины уже сделала серьезный шаг назад, резко увеличив акциз на стики для нагревания табака – сразу в 4,2 раза.

Эксперты НИИ фискальной политики оценивают негативный эффект для госбюджета от такого резкого повышения акциза на уровне 9 млрд грн недополученного акциза.

По мнению экспертов, есть риск того, что из-за резкого повышения акциза и цены кроме контрабандных сигарет в Украину начнут поступать контрабандные стики для нагревания табака.

Поскольку даже сейчас цена на них в Украине уже чуть выше, чем в Молдове и Беларуси, а после такого существенного повышения акциза, станет гораздо выше, чем в соседних странах (включая Россию). Также не исключают контрабанду более дешевых и низких по качеству стиков из Китая.

Есть риск, что из-за подорожания часть потребителей переключится на другие табачные изделия и никотиносодержащую продукцию – в том числе, на электронные сигареты, где акциз будет ниже, или вернется к курению традиционных сигарет.

Эксперты привели пример негативного опыта Грузии и Молдовы, где резкие повышения акциза и избирательный подход к соблюдению стандартов ЕС в акцизном налогообложении табачных изделий привели фактически к полному хаосу на табачном рынке и серьезным потерям госбюджетов этих стран.

Эксперты также напомнили, что в 2019 году из-за повышения акциза на сигареты и связанных с ним нежелательных трансформаций табачного рынка, госбюджет Украины недополучил более 13 млрд грн.

Чтобы не повторить подобную ситуацию эксперты НИИ фискальной политики Университета Государственной фискальной службы советуют принять план постепенного повышения акциза на стики для нагревания табака – не более чем на 35% в год.

О необходимости постепенного, а не резкого, повышения акциза на альтернативную табачную продукцию ранее заявило Министерство экономического развития и торговли.

Из-за возможных бюджетных рисков и рисков существенного расширения теневого рынка табачных изделий Ассоциация городов Украины и Федерация работодателей Украины также призвали профильный комитет парламента пересмотреть ранее принятую норму о четырехкратном повышении акциза на стики для нагревания табака.

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