Разница в акцизах позволяет европейским курильщикам потреблять потенциально более безопасную табачную продукцию. А в Украине наоборот – депутаты повысили акциз на стики для нагревания табака сразу в четыре раза, что может стоить госбюджету 9 млрд грн недополученного акциза и снова увеличить уровень курения обычных сигарет (часто нелегального происхождения).
Об этом сообщается в исследовании Научно-исследовательского института фискальной политики Университета Государственной фискальной службы Украины, которое было презентовали вчера. Институт также предоставил результаты исследования, подготовленного по запросу ГФС, Комитету Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
Читайте: В Польше разоблачили нелегальные табачные фабрики, где работали украинцы
Так, средний размер акциза с 1 тыс. традиционных сигарет в ЕС составляет €135,6. А с 1 тыс. стиков для систем нагревания табака – €35,3. Наименьший разрыв в размере акцизов фиксируется в Болгарии (почти в 2,5 раза), наибольший – в Нидерландах и Дании (более чем в пять раз).
По мнению экспертов, разница в акцизах помогает Евросоюзу более активно снижать уровень потребления обычных сигарет, позволяя тем курильщикам, которые не могут бросить курить, переходить на потенциально менее опасные системы нагревания табака.
Пока в странах Европы активнее используются электронные сигареты. Здесь лидерами стали Великобритания (3,6 млн вейперов при 12 млн курильщиков) и Италия (2 млн вейперов при 12,6 млн курильщиков).
Также более 1 млн итальянцев перешли с сигарет на системы нагревания табака. Примерно по 750 тыс. пользователей систем нагревания табака в Германии и Польше.
По данным исследования, Польша гораздо активнее поощряет переход курильщиков с обычных сигарет на альтернативную продукцию, чем Украина. Там на электронные сигареты и системы нагревания табака перешло в два раза больше курильщиков, чем в Украине.
Хотя в Украине продолжает курить 9,6 млн человек, тем не менее, примерно 670 тыс. курильщиков уже перешли на электронные сигареты и еще 380 тыс. предпочли системы нагревания табака.
Этот естественный процесс смены потребительских предпочтений наблюдался бы и дальше, как и в странах Евросоюза, но Верховная Рада Украины уже сделала серьезный шаг назад, резко увеличив акциз на стики для нагревания табака – сразу в 4,2 раза.
Эксперты НИИ фискальной политики оценивают негативный эффект для госбюджета от такого резкого повышения акциза на уровне 9 млрд грн недополученного акциза.
По мнению экспертов, есть риск того, что из-за резкого повышения акциза и цены кроме контрабандных сигарет в Украину начнут поступать контрабандные стики для нагревания табака.
Поскольку даже сейчас цена на них в Украине уже чуть выше, чем в Молдове и Беларуси, а после такого существенного повышения акциза, станет гораздо выше, чем в соседних странах (включая Россию). Также не исключают контрабанду более дешевых и низких по качеству стиков из Китая.
Есть риск, что из-за подорожания часть потребителей переключится на другие табачные изделия и никотиносодержащую продукцию – в том числе, на электронные сигареты, где акциз будет ниже, или вернется к курению традиционных сигарет.
Эксперты привели пример негативного опыта Грузии и Молдовы, где резкие повышения акциза и избирательный подход к соблюдению стандартов ЕС в акцизном налогообложении табачных изделий привели фактически к полному хаосу на табачном рынке и серьезным потерям госбюджетов этих стран.
Эксперты также напомнили, что в 2019 году из-за повышения акциза на сигареты и связанных с ним нежелательных трансформаций табачного рынка, госбюджет Украины недополучил более 13 млрд грн.Читайте: Рада запретила продавать электронные сигареты несовершеннолетним В Украине подорожают сигареты - на сколько и когда Кальян или сигареты - что вредит больше
Чтобы не повторить подобную ситуацию эксперты НИИ фискальной политики Университета Государственной фискальной службы советуют принять план постепенного повышения акциза на стики для нагревания табака – не более чем на 35% в год.
О необходимости постепенного, а не резкого, повышения акциза на альтернативную табачную продукцию ранее заявило Министерство экономического развития и торговли.
Из-за возможных бюджетных рисков и рисков существенного расширения теневого рынка табачных изделий Ассоциация городов Украины и Федерация работодателей Украины также призвали профильный комитет парламента пересмотреть ранее принятую норму о четырехкратном повышении акциза на стики для нагревания табака.
Ранее Факты ICTV писали про 10 причин раз и навсегда бросить курить.