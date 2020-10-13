Выборы в Запорожье 2020 — список кандидатов в мэры Запорожья

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября. Украинцы будут выбирать мэров и депутатов городских и областных советов.

Запорожье — промышленный областной центр Украины. Здесь проживает более 780 тыс. человек. Город на реке Днепр является важным транспортным и экономическим центром страны.

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Официально зарегистрировали кандидатами в мэры Запорожья 10 человек — восемь мужчин и двух женщин.

Владимир Буряк

55-летний Владимир Буряк является действующим городским головой Запорожья. Его выдвижение состоялось от партии Единение.

С 1987 года он работал на Запорожстали, в 2012-м возглавил отдел инжиниринга и стал главным инженером завода. В 2015 году победил на мэрских выборах.

Олеся Крамаренко

38-летняя Олеся Крамаренко — основатель общественной организации Дзыга. Выдвиженка партии За будущее.

Занимается частным бизнесом. В городе известная, как борец за экологию и волонтер.

Дмитрий Осипов

39-летний Дмитрий Осипов — профессиональный военный. Подполковник является начальником отдела подготовки управления ракетных войск артиллерии сухопутных войск ВСУ.

На выборы пошел самовыдвиженцем.

Юрий Ружин

48-летний Юрий Ружин возглавляет патриотическое общественное формирование по охране общественного порядка Хортицкий полк. Выдвиженец Радикальной партии Олега Ляшко.

Владеет акциями в ОАО Запорожский шиноремонтный завод.

Виталий Рябцев

45-летний частный предприниматель. Выдвинутый на должность мэра партией Батькивщина.

Машины у кандидата в мэры нет, зато есть бизнес — ООО Лидер-Холод ЛТД.

Виктор Хоцкий

58-летний Виталий Хоцкий работает заместителем директора Департамента инфраструктуры и благоустройства Запорожского горсовета. Он воевал в АТО, имеет награды.

На выборе пошел как самовыдвиженец.

Валерий Прозапас

43-летний Валерий Прозапас является директором по строительству в ООО Инфра-Строй. Участник боевых действий на Донбассе в 2014-2015 годах. Выдвинутый партией Европейская солидарность.

Принимал участие в организации строительства более 200 объектов на территории страны.

Элла Слепян

52-летняя Элла Слепян является первым заместителем председателя Запорожской обладминистрации.

Выдвиженка партии Наш край.

Денис Тарасов

41-летний Денис Тарасов является директором ООО Бизнес-Центр Запорожье. Выдвинутый партией Сила людей.

У кандидата есть три квартиры в Запорожье, две из которых в общей собственности с женой. Также в семье есть гараж и автомобиль Ланос.

Виталий Тишечко

42-летний Виталий Тишечко является заместителем председателя Запорожской облгосадминистрации. Выдвиженец правящей партии Слуга народа.

С 2001 года он работал на Мотор Сичи, а с 2017-го занимал должность директора ОО Страховая компания Мотор-Гарант.

Местные выборы в Украине

25 октября в Украине запланированы местные выборы. Впервые они пройдут по новому избирательному кодексу, который вступил в силу 1 января 2020 года.

По результатам опроса социологической группы Рейтинг, 55% украинцев не знают, по какой системе пройдут местные выборы. 20% опрошенных отметили, что ничего не понимают в новой избирательной системе, еще 26% признали свою частичную осведомленность.