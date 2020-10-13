Выборы в Запорожье 2020 — список кандидатов в мэры Запорожья

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября. Украинцы будут выбирать мэров и депутатов городских и областных советов.
Запорожье — промышленный областной центр Украины. Здесь проживает более 780 тыс. человек. Город на реке Днепр является важным транспортным и экономическим центром страны.
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Официально зарегистрировали кандидатами в мэры Запорожья 10 человек — восемь мужчин и двух женщин.
Владимир Буряк
55-летний Владимир Буряк является действующим городским головой Запорожья. Его выдвижение состоялось от партии Единение.
С 1987 года он работал на Запорожстали, в 2012-м возглавил отдел инжиниринга и стал главным инженером завода. В 2015 году победил на мэрских выборах.
Олеся Крамаренко
38-летняя Олеся Крамаренко — основатель общественной организации Дзыга. Выдвиженка партии За будущее.
Занимается частным бизнесом. В городе известная, как борец за экологию и волонтер.
Дмитрий Осипов
39-летний Дмитрий Осипов — профессиональный военный. Подполковник является начальником отдела подготовки управления ракетных войск артиллерии сухопутных войск ВСУ.
На выборы пошел самовыдвиженцем.
Юрий Ружин
48-летний Юрий Ружин возглавляет патриотическое общественное формирование по охране общественного порядка Хортицкий полк. Выдвиженец Радикальной партии Олега Ляшко.
Владеет акциями в ОАО Запорожский шиноремонтный завод.
Виталий Рябцев
45-летний частный предприниматель. Выдвинутый на должность мэра партией Батькивщина.
Машины у кандидата в мэры нет, зато есть бизнес — ООО Лидер-Холод ЛТД.
Виктор Хоцкий
58-летний Виталий Хоцкий работает заместителем директора Департамента инфраструктуры и благоустройства Запорожского горсовета. Он воевал в АТО, имеет награды.
На выборе пошел как самовыдвиженец.
Валерий Прозапас
43-летний Валерий Прозапас является директором по строительству в ООО Инфра-Строй. Участник боевых действий на Донбассе в 2014-2015 годах. Выдвинутый партией Европейская солидарность.
Принимал участие в организации строительства более 200 объектов на территории страны.
Элла Слепян
52-летняя Элла Слепян является первым заместителем председателя Запорожской обладминистрации.
Выдвиженка партии Наш край.
Денис Тарасов
41-летний Денис Тарасов является директором ООО Бизнес-Центр Запорожье. Выдвинутый партией Сила людей.
У кандидата есть три квартиры в Запорожье, две из которых в общей собственности с женой. Также в семье есть гараж и автомобиль Ланос.
Виталий Тишечко
42-летний Виталий Тишечко является заместителем председателя Запорожской облгосадминистрации. Выдвиженец правящей партии Слуга народа.
С 2001 года он работал на Мотор Сичи, а с 2017-го занимал должность директора ОО Страховая компания Мотор-Гарант.
Местные выборы в Украине
25 октября в Украине запланированы местные выборы. Впервые они пройдут по новому избирательному кодексу, который вступил в силу 1 января 2020 года.
По результатам опроса социологической группы Рейтинг, 55% украинцев не знают, по какой системе пройдут местные выборы. 20% опрошенных отметили, что ничего не понимают в новой избирательной системе, еще 26% признали свою частичную осведомленность.