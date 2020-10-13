Запорожская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 16 партий, выдвинувших своих кандидатов в депутаты горсовета Запорожья на местных выборах 2020.
Согласно результатам опроса, проведенного группой Рейтинг 10-14 сентября, наибольшие шансы пройти в горсовет имеют: партия Владимира Буряка Еднання – с 32,7% поддержки горожан, которые определились с выбором, Слуга народа – 16,8%, Оппозиционная платформа — За жизнь – 13,5%, Европейская солидарность — 9,8%, Партия Шария — 7,5%, Батькивщина — 6,1% и Победа Пальчевского — 3,6%.
Полный список партий на выборах в горсовет Запорожья:
- Партия зеленых Украины (возглавляет список – проректор, профессор Запорожского национального университета Александр Гура);
- Батькивщина (кандидат в мэры, член постоянной комиссии горсовета по вопросам жизнеобеспечения города Виталий Рябцев);
- Европейская солидарность (кандидат в мэры, бизнесмен и бывший военный Валерий Прозапас);
- За будущее (кандидат в мэры, журналист, волонтер, глава общественной организации Дзыга Олеся Крамаренко);
- Наш край (первый заместитель главы Запорожской ОГА, кандидат в мэры города Элла Слепян);
- Новая политика (депутат Запорожского горсовета седьмого созыва, председатель постоянной комиссии по вопросам экологии, начальник отдела технической документации на заводе Мотор Сич Алексей Басов);
- Оппозиционная платформа — За жизнь (народный депутат Верховной Рады девятого созыва от ОПЗЖ Владимир Кальцев);
- Оппозиционный блок (депутат Запорожского горсовета от Оппоблока, председатель постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности, ресурсов, приватизации, архитектуры и земельных отношений Игорь Чумаченко;
- Партия Владимира Буряка Еднання (действующий мэр Запорожья, кандидат в мэры Владимир Буряк);
- Партия Шария (медсестра одной из городских больниц Запорожья Виталина Яковлева);
- Победа Пальчевского (директор общественной организации Зеленый центр Александр Балаба);
- Порядок (экономист, директор научно-производственного внедренческого центра Гандикап Елена Дудар);
- Радикальная партия Олега Ляшко (кандидат в мэры Запорожья, депутат Запорожского облсовета Юрий Ружин);
- Сила людей (правозащитник, президент ЗПЛ Универсал Денис Тарасов);
- Слуга народа (кандидат в мэры Запорожья, депутат горсовета, заместитель председателя ОГА Виталий Тишечко);
- УДАР Виталия Кличко (журналист, глава ОО Культурное наследие Елена Сопина).