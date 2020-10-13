Запорожская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 16 партий, выдвинувших своих кандидатов в депутаты горсовета Запорожья на местных выборах 2020.

Согласно результатам опроса, проведенного группой Рейтинг 10-14 сентября, наибольшие шансы пройти в горсовет имеют: партия Владимира Буряка Еднання – с 32,7% поддержки горожан, которые определились с выбором, Слуга народа – 16,8%, Оппозиционная платформа — За жизнь – 13,5%, Европейская солидарность — 9,8%, Партия Шария — 7,5%, Батькивщина — 6,1% и Победа Пальчевского — 3,6%.

Полный список партий на выборах в горсовет Запорожья:

Партия зеленых Украины (возглавляет список – проректор, профессор Запорожского национального университета Александр Гура); Батькивщина (кандидат в мэры, член постоянной комиссии горсовета по вопросам жизнеобеспечения города Виталий Рябцев); Европейская солидарность (кандидат в мэры, бизнесмен и бывший военный Валерий Прозапас); За будущее (кандидат в мэры, журналист, волонтер, глава общественной организации Дзыга Олеся Крамаренко); Наш край (первый заместитель главы Запорожской ОГА, кандидат в мэры города Элла Слепян); Новая политика (депутат Запорожского горсовета седьмого созыва, председатель постоянной комиссии по вопросам экологии, начальник отдела технической документации на заводе Мотор Сич Алексей Басов); Оппозиционная платформа — За жизнь (народный депутат Верховной Рады девятого созыва от ОПЗЖ Владимир Кальцев); Оппозиционный блок (депутат Запорожского горсовета от Оппоблока, председатель постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности, ресурсов, приватизации, архитектуры и земельных отношений Игорь Чумаченко; Партия Владимира Буряка Еднання (действующий мэр Запорожья, кандидат в мэры Владимир Буряк); Партия Шария (медсестра одной из городских больниц Запорожья Виталина Яковлева); Победа Пальчевского (директор общественной организации Зеленый центр Александр Балаба); Порядок (экономист, директор научно-производственного внедренческого центра Гандикап Елена Дудар); Радикальная партия Олега Ляшко (кандидат в мэры Запорожья, депутат Запорожского облсовета Юрий Ружин); Сила людей (правозащитник, президент ЗПЛ Универсал Денис Тарасов); Слуга народа (кандидат в мэры Запорожья, депутат горсовета, заместитель председателя ОГА Виталий Тишечко); УДАР Виталия Кличко (журналист, глава ОО Культурное наследие Елена Сопина).

Читайте: Местные выборы 2020 — последние новости