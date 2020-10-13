PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Выборы в Запорожье – список партий в горсовет

Запорожская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 16 партий, выдвинувших своих кандидатов в депутаты горсовета Запорожья на местных выборах 2020.

Согласно результатам опроса, проведенного группой Рейтинг 10-14 сентября, наибольшие шансы пройти в горсовет имеют: партия Владимира Буряка Еднання – с 32,7% поддержки горожан, которые определились с выбором, Слуга народа – 16,8%, Оппозиционная платформа — За жизнь – 13,5%, Европейская солидарность — 9,8%, Партия Шария — 7,5%, Батькивщина — 6,1% и Победа Пальчевского — 3,6%.

Полный список партий на выборах в горсовет Запорожья:

  1. Партия зеленых Украины (возглавляет список – проректор, профессор Запорожского национального университета Александр Гура);
  2. Батькивщина (кандидат в мэры, член постоянной комиссии горсовета по вопросам жизнеобеспечения города Виталий Рябцев);
  3. Европейская солидарность (кандидат в мэры, бизнесмен и бывший военный Валерий Прозапас);
  4. За будущее (кандидат в мэры, журналист, волонтер, глава общественной организации Дзыга Олеся Крамаренко);
  5. Наш край (первый заместитель главы Запорожской ОГА, кандидат в мэры города Элла Слепян);
  6. Новая политика (депутат Запорожского горсовета седьмого созыва, председатель постоянной комиссии по вопросам экологии, начальник отдела технической документации на заводе Мотор Сич Алексей Басов);
  7. Оппозиционная платформа — За жизнь (народный депутат Верховной Рады девятого созыва от ОПЗЖ Владимир Кальцев);
  8. Оппозиционный блок (депутат Запорожского горсовета от Оппоблока, председатель постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности, ресурсов, приватизации, архитектуры и земельных отношений Игорь Чумаченко;
  9. Партия Владимира Буряка Еднання (действующий мэр Запорожья, кандидат в мэры Владимир Буряк);
  10. Партия Шария (медсестра одной из городских больниц Запорожья Виталина Яковлева);
  11. Победа Пальчевского (директор общественной организации Зеленый центр Александр Балаба);
  12. Порядок (экономист, директор научно-производственного внедренческого центра Гандикап Елена Дудар);
  13. Радикальная партия Олега Ляшко (кандидат в мэры Запорожья, депутат Запорожского облсовета Юрий Ружин);
  14. Сила людей (правозащитник, президент ЗПЛ Универсал Денис Тарасов);
  15. Слуга народа (кандидат в мэры Запорожья, депутат горсовета, заместитель председателя ОГА Виталий Тишечко);
  16. УДАР Виталия Кличко (журналист, глава ОО Культурное наследие Елена Сопина).

Читайте: Местные выборы 2020 — последние новости

Список партій до міськради Запоріжжя

Фото: ЦВК

Источник: ЦИК

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка