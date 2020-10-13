Рейтинг партий и кандидатов на пост мэра Киева

PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Выборы в Киеве 2020: рейтинг партий и кандидатов

Местные выборы 2020 в Украине пройдут 25 октября. Украинцы будут избирать мэров городов и депутатов городских советов.

Киевская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 20 кандидатов на пост головы столицы.

Кого зарегистрировали в ЦИК:

  • Ирина Верещук — Слуга народа,
  • Виталий Кличко — УДАР;
  • Андрей Пальчевский — Победа Пальчевского;
  • Михаил Поживанов — радикальна партия;
  • Диана Гранцева — самовыдвиженка;
  • Алексей Кучеренко — Батькивщина;
  • Егор Фирсов — Экологическая альтернатива;
  • Сергей Притула — Голос;
  • Николай Томенко — Родная страна;
  • Сергей Гусовский — За будущее;
  • Юрий Левченко — Народовластие;
  • Александр Омельченко — Единство;
  • Александр Попов — Оппозиционная платформа — За жизнь;
  • Виктор Петрук — Гражданское движение Хвиля;
  • Игорь Смешко — Сила и честь;
  • Максим Гольдарб — самовыдвиженец;
  • Сергей Шахов — Наш край;
  • Елена Филонова — Вместе сила;
  • Борислав Береза ​​- Эко партия Березы;
  • Андрей Ильенко — ВО Свобода.

Читайте: Местные выборы 2020 — последние новости

Социальная группа Рейтинг провела опрос, кого сейчас готовы поддержать киевляне:

  • Виталий Кличко — 43,6%;
  • Сергей Притула — 9,8%;
  • Ирина Верещук — 6,9%;
  • Андрей Пальчевский — 6,4%;
  • Александр Попов — 5,8%;
  • Алексей Кучеренко — 5,7%;
  • Александр Омельченко — 4,2%;
  • Николай Томенко — 2%;
  • Борислав Береза — 1,5%;
  • Андрей Ильенко — 1,1%.

Остальные кандидаты на момент опроса еще подали заявлений на участие в местных выборах или их рейтинг не превышает 1%.

Опрос провели 4-9 сентября методом личного интервью по месту жительства респондентов. Выборка составила 1 200 человек и является репрезентативной для жителей Киева от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,8%.

Списки основных партий на выборах в Киевсовет

По состоянию на 13 октября ЦИК обнародовала списки 23 партий, подавших 2 138 кандидатур.

Партия УДАР

Партию возглавляет действующий мэр столицы Виталий Кличко.

Удар - партія 1

  • Виталий Кличко — действующий мэр Киева.
  • Александр Шовковский — экс-голкипер киевского Динамо и сборной Украины по футболу.
  • Юлия Лымарь — журналистка, соучредитель информагентства и сайта Главком.
  • Екатерина Кириченко — бывшая помощница экс-нардепа Дмитрия Андриевского.
  • Владислав Андронов — бывший государственный секретарь Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
  • Роман Романюк — юрист, бывший нардеп от БПП.
  • Дмитрий Белоцерковец — экс-нардеп от БПП, с 2016 года — советник Кличко по вопросам благоустройства.
  • Владимир Бондаренко — советник Кличко.
  • Леся Петровская — сурдопереводчик.
  • Юлия Хан — руководитель Департамента молодежи и спорта в КГГА.
  • Илья Кушнир — сын главы правления компании Киевгорстрой Игоря Кушнира.
  • Роман Ткачук — начальник Управления по вопросам гражданской защиты КГГА.
  • Марина Хонда — заместитель председателя КГГА.
  • Александр Канюра — проректор по научно-педагогической и лечебной работе в Национальном медицинском университете им. Богомольца.
  • Мария Новицкая — основательница компании Атлант сити.
  • Павел Рябикин — гендиректор аэропорта Борисполь.
  • Снежана Гордиец — адвокат.
  • Надежда Стечишина — основательница компаний Урби.
  • Роман Ратушный — основатель общественной организации Защитим Протасов Яр.
  • Егор Чечеринда — журналист и телеведущий.

Партия Голос

Партию возглавит бывший руководитель таможни Максим Нефедов.

Голос - партія

  • Максим Нефедов — бывший руководитель Государственной таможенной службы.
  • Зоя Ярош — специалист в области экономического права, президент Ассоциации адвокатов Украины.
  • Константин Богатов — специалист в области ЖКХ и энергетики, депутат Киевсовета.
  • Алина Михайлова — волонтер и доброволец-парамедик в ООС.
  • Григорий Маленко — руководитель киевского избирательного штаба Голоса, IT-предприниматель.
  • Тарас Козак — владелец инвестиционной группы УНИВЕР.
  • Александр Линчевский — бывший заместитель министра здравоохранения.
  • Василий Потапенко — контрразведчик.
  • Ольга Гвоздик — правозащитник.
  • Дарья Васильченко — координатор Голоса в Подольском районе Киева.
  • Станислав Медведенко — профессиональный баскетболист, бывший игрок сборной Украины.
  • Мария Карнаухова — директор Ukrainian Exchange.
  • Вадим Васильчук — внефракционный депутат Киевсовета.
  • Виолетта Пашутина — административная директор партии Голос.
  • Эдуард Трегубов — адвокат.
  • Юлия Кэплин — предприниматель.
  • Роман Колесник — исполнительный директор Института развития общественных инноваций.
  • Егор Недашковский — юрист, общественный деятель.
  • Елена Олейник — председатель общественной организации Всеукраинское интеграционное движение Верь в Украину.
  • Артем Стельмашов — начальник отдела по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей секретариата Киевсовета.

Партия Европейская солидарность

Європейська солідарність - партія

  • Марина Порошенко — жена пятого президента Украины Петра Порошенко.
  • Владимир Прокопов — секретарь Киевсовета.
  • Леонид Емец — народный депутат 8-го созыва от Народного фронта.
  • Динара Габибуллаева — лидер молодежного крыла Европейской солидарности.
  • Александр Погребиский — волонтер.
  • Сергей Таран — политолог.
  • Людмила Ковалевская — экономист-международник.
  • Виктор Кононенко — генерал-лейтенант СБУ.
  • Константин Усов — бывший тележурналист-расследователь и экс-депутат Верховной Рады.
  • Ольга Галицкая — юрист.

Партия Слуга народа

Слуга народу - партія

  • Евгения Кулеба — жена министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.
  • Михаил Присяжнюк — правозащитник, телеведущий, ведущий социального проекта Один за всех.
  • Елена Говорова — легкоатлет, призер Олимпийских игр, телеведущая.
  • Юрий Федоренко — частный предприниматель, правозащитник, председатель общественной организации Твердыня.
  • Владислав Трубицын — букинист и меценат, основатель Благотворительного фонда Культурные новации.
  • Лилия Пашинная — адвокат.
  • Георгий Зантарая — первый чемпион мира по дзюдо в истории Украины.
  • Андрей Витренко — заместитель министра образования и науки Украины.
  • Виктория Бурдукова — телевизионный продюсер, глава Экспертного совета Украинской телевизионной академии.
  • Зоряна Скалецкая — бывший министр здравоохранения, юрист в сфере медицинского права.

Партия Батькивщина

Батьківщина - партія

  • Алексей Кучеренко — бывший министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.
  • Виталий Нестор — председатель киевской городской организации Батькивщины.
  • Денис Москаль — правозащитник.
  • Александра Кужель — эксперт в области государственной политики по развитию предпринимательства.
  • Ольга Гоцуляк — педагог.

Партия Родная страна

Рейтинг партий и кандидатов на пост мэра Киева

  • Николай Томенко — бывший народный депутат и вице-спикер.
  • Александр Федоренко — руководитель организации Муниципальная лига.
  • Денис Марчук — заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета.
  • Елена Влодек — предприниматель, один из спонсоров партии.
  • Алла Гордиенко — директор Национальной библиотеки для детей.
  • Александр Кулинченко — проректор по административно-хозяйственной и социально-воспитательной работе Государственного университета инфраструктуры и технологий.
  • Валентина Резник — советник Николая Томенко.
  • Павел Аниськович — руководитель киевской организации партии.
  • Валентин Щербачев — украинский спортивный журналист, основатель Национального реестра рекордов Украины.
  • Жанна Карпенко-Боднарук — певица, народная артистка Украины.

Остальные партии, которые балотируются в Киевсовет:

  • партия За будущее
  • партия Всеукраинское объединение Свобода
  • партия Демократический топор
  • Гражданский движение Хвиля
  • партия ЕкоПартия Березы
  • партия Шария
  • партия Экологическая альтернатива
  • партия Единство Александра Омельченко
  • партия Команда Левченко Народовластие
  • партия Национального эгоизма
  • партия Победа Пальчевского
  • партия Правый сектор
  • партия Пропозиция
  • радикальная партия Олега Ляшко
  • политическая партия Сила и честь
  • партия Наш край
  • партия Вместе сила

В рейтинге политических сил на выборах в городской совет лидирует партия УДАР, за которую готовы отдать голоса 23,6% тех, кто определился, и намерен прийти на выборы.

Рейтинг других партий:

  • Слуга народа — 13,6%,
  • Европейская солидарность — 13,1%,
  • Оппозиционная платформа — За жизнь — 7,4%,
  • Батькивщина — 7,3%,
  • Победа Пальчевского — 3,9%,
  • Партия Шария — 3,7%,
  • Сила и честь — 3,4%.

Рейтинг отсальных партий — ниже 3%. Тех, кто не определился — около 12%.

Факты ICTV также подготовили список кандидатов на выборах мэра Киева 2020, их биографии и декларации, чтобы вы могли ознакомиться с каждым из них до голосования.

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх