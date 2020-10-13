Рейтинг партий и кандидатов на пост мэра Киева

Местные выборы 2020 в Украине пройдут 25 октября. Украинцы будут избирать мэров городов и депутатов городских советов.
Киевская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 20 кандидатов на пост головы столицы.
Кого зарегистрировали в ЦИК:
- Ирина Верещук — Слуга народа,
- Виталий Кличко — УДАР;
- Андрей Пальчевский — Победа Пальчевского;
- Михаил Поживанов — радикальна партия;
- Диана Гранцева — самовыдвиженка;
- Алексей Кучеренко — Батькивщина;
- Егор Фирсов — Экологическая альтернатива;
- Сергей Притула — Голос;
- Николай Томенко — Родная страна;
- Сергей Гусовский — За будущее;
- Юрий Левченко — Народовластие;
- Александр Омельченко — Единство;
- Александр Попов — Оппозиционная платформа — За жизнь;
- Виктор Петрук — Гражданское движение Хвиля;
- Игорь Смешко — Сила и честь;
- Максим Гольдарб — самовыдвиженец;
- Сергей Шахов — Наш край;
- Елена Филонова — Вместе сила;
- Борислав Береза - Эко партия Березы;
- Андрей Ильенко — ВО Свобода.
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Социальная группа Рейтинг провела опрос, кого сейчас готовы поддержать киевляне:
- Виталий Кличко — 43,6%;
- Сергей Притула — 9,8%;
- Ирина Верещук — 6,9%;
- Андрей Пальчевский — 6,4%;
- Александр Попов — 5,8%;
- Алексей Кучеренко — 5,7%;
- Александр Омельченко — 4,2%;
- Николай Томенко — 2%;
- Борислав Береза — 1,5%;
- Андрей Ильенко — 1,1%.
Остальные кандидаты на момент опроса еще подали заявлений на участие в местных выборах или их рейтинг не превышает 1%.
Опрос провели 4-9 сентября методом личного интервью по месту жительства респондентов. Выборка составила 1 200 человек и является репрезентативной для жителей Киева от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,8%.
Списки основных партий на выборах в Киевсовет
По состоянию на 13 октября ЦИК обнародовала списки 23 партий, подавших 2 138 кандидатур.
Партия УДАР
Партию возглавляет действующий мэр столицы Виталий Кличко.
- Виталий Кличко — действующий мэр Киева.
- Александр Шовковский — экс-голкипер киевского Динамо и сборной Украины по футболу.
- Юлия Лымарь — журналистка, соучредитель информагентства и сайта Главком.
- Екатерина Кириченко — бывшая помощница экс-нардепа Дмитрия Андриевского.
- Владислав Андронов — бывший государственный секретарь Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
- Роман Романюк — юрист, бывший нардеп от БПП.
- Дмитрий Белоцерковец — экс-нардеп от БПП, с 2016 года — советник Кличко по вопросам благоустройства.
- Владимир Бондаренко — советник Кличко.
- Леся Петровская — сурдопереводчик.
- Юлия Хан — руководитель Департамента молодежи и спорта в КГГА.
- Илья Кушнир — сын главы правления компании Киевгорстрой Игоря Кушнира.
- Роман Ткачук — начальник Управления по вопросам гражданской защиты КГГА.
- Марина Хонда — заместитель председателя КГГА.
- Александр Канюра — проректор по научно-педагогической и лечебной работе в Национальном медицинском университете им. Богомольца.
- Мария Новицкая — основательница компании Атлант сити.
- Павел Рябикин — гендиректор аэропорта Борисполь.
- Снежана Гордиец — адвокат.
- Надежда Стечишина — основательница компаний Урби.
- Роман Ратушный — основатель общественной организации Защитим Протасов Яр.
- Егор Чечеринда — журналист и телеведущий.
Партия Голос
Партию возглавит бывший руководитель таможни Максим Нефедов.
- Максим Нефедов — бывший руководитель Государственной таможенной службы.
- Зоя Ярош — специалист в области экономического права, президент Ассоциации адвокатов Украины.
- Константин Богатов — специалист в области ЖКХ и энергетики, депутат Киевсовета.
- Алина Михайлова — волонтер и доброволец-парамедик в ООС.
- Григорий Маленко — руководитель киевского избирательного штаба Голоса, IT-предприниматель.
- Тарас Козак — владелец инвестиционной группы УНИВЕР.
- Александр Линчевский — бывший заместитель министра здравоохранения.
- Василий Потапенко — контрразведчик.
- Ольга Гвоздик — правозащитник.
- Дарья Васильченко — координатор Голоса в Подольском районе Киева.
- Станислав Медведенко — профессиональный баскетболист, бывший игрок сборной Украины.
- Мария Карнаухова — директор Ukrainian Exchange.
- Вадим Васильчук — внефракционный депутат Киевсовета.
- Виолетта Пашутина — административная директор партии Голос.
- Эдуард Трегубов — адвокат.
- Юлия Кэплин — предприниматель.
- Роман Колесник — исполнительный директор Института развития общественных инноваций.
- Егор Недашковский — юрист, общественный деятель.
- Елена Олейник — председатель общественной организации Всеукраинское интеграционное движение Верь в Украину.
- Артем Стельмашов — начальник отдела по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей секретариата Киевсовета.
Партия Европейская солидарность
- Марина Порошенко — жена пятого президента Украины Петра Порошенко.
- Владимир Прокопов — секретарь Киевсовета.
- Леонид Емец — народный депутат 8-го созыва от Народного фронта.
- Динара Габибуллаева — лидер молодежного крыла Европейской солидарности.
- Александр Погребиский — волонтер.
- Сергей Таран — политолог.
- Людмила Ковалевская — экономист-международник.
- Виктор Кононенко — генерал-лейтенант СБУ.
- Константин Усов — бывший тележурналист-расследователь и экс-депутат Верховной Рады.
- Ольга Галицкая — юрист.
Партия Слуга народа
- Евгения Кулеба — жена министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.
- Михаил Присяжнюк — правозащитник, телеведущий, ведущий социального проекта Один за всех.
- Елена Говорова — легкоатлет, призер Олимпийских игр, телеведущая.
- Юрий Федоренко — частный предприниматель, правозащитник, председатель общественной организации Твердыня.
- Владислав Трубицын — букинист и меценат, основатель Благотворительного фонда Культурные новации.
- Лилия Пашинная — адвокат.
- Георгий Зантарая — первый чемпион мира по дзюдо в истории Украины.
- Андрей Витренко — заместитель министра образования и науки Украины.
- Виктория Бурдукова — телевизионный продюсер, глава Экспертного совета Украинской телевизионной академии.
- Зоряна Скалецкая — бывший министр здравоохранения, юрист в сфере медицинского права.
Партия Батькивщина
- Алексей Кучеренко — бывший министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.
- Виталий Нестор — председатель киевской городской организации Батькивщины.
- Денис Москаль — правозащитник.
- Александра Кужель — эксперт в области государственной политики по развитию предпринимательства.
- Ольга Гоцуляк — педагог.
Партия Родная страна
- Николай Томенко — бывший народный депутат и вице-спикер.
- Александр Федоренко — руководитель организации Муниципальная лига.
- Денис Марчук — заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета.
- Елена Влодек — предприниматель, один из спонсоров партии.
- Алла Гордиенко — директор Национальной библиотеки для детей.
- Александр Кулинченко — проректор по административно-хозяйственной и социально-воспитательной работе Государственного университета инфраструктуры и технологий.
- Валентина Резник — советник Николая Томенко.
- Павел Аниськович — руководитель киевской организации партии.
- Валентин Щербачев — украинский спортивный журналист, основатель Национального реестра рекордов Украины.
- Жанна Карпенко-Боднарук — певица, народная артистка Украины.
Остальные партии, которые балотируются в Киевсовет:
- партия За будущее
- партия Всеукраинское объединение Свобода
- партия Демократический топор
- Гражданский движение Хвиля
- партия ЕкоПартия Березы
- партия Шария
- партия Экологическая альтернатива
- партия Единство Александра Омельченко
- партия Команда Левченко Народовластие
- партия Национального эгоизма
- партия Победа Пальчевского
- партия Правый сектор
- партия Пропозиция
- радикальная партия Олега Ляшко
- политическая партия Сила и честь
- партия Наш край
- партия Вместе сила
В рейтинге политических сил на выборах в городской совет лидирует партия УДАР, за которую готовы отдать голоса 23,6% тех, кто определился, и намерен прийти на выборы.
Рейтинг других партий:
- Слуга народа — 13,6%,
- Европейская солидарность — 13,1%,
- Оппозиционная платформа — За жизнь — 7,4%,
- Батькивщина — 7,3%,
- Победа Пальчевского — 3,9%,
- Партия Шария — 3,7%,
- Сила и честь — 3,4%.
Рейтинг отсальных партий — ниже 3%. Тех, кто не определился — около 12%.
Факты ICTV также подготовили список кандидатов на выборах мэра Киева 2020, их биографии и декларации, чтобы вы могли ознакомиться с каждым из них до голосования.