Рейтинг партий и кандидатов на пост мэра Киева

Местные выборы 2020 в Украине пройдут 25 октября. Украинцы будут избирать мэров городов и депутатов городских советов.

Киевская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 20 кандидатов на пост головы столицы.

Кого зарегистрировали в ЦИК:

Ирина Верещук — Слуга народа,

Виталий Кличко — УДАР;

Андрей Пальчевский — Победа Пальчевского;

Михаил Поживанов — радикальна партия;

Диана Гранцева — самовыдвиженка;

Алексей Кучеренко — Батькивщина;

Егор Фирсов — Экологическая альтернатива;

Сергей Притула — Голос;

Николай Томенко — Родная страна;

Сергей Гусовский — За будущее;

Юрий Левченко — Народовластие;

Александр Омельченко — Единство;

Александр Попов — Оппозиционная платформа — За жизнь;

Виктор Петрук — Гражданское движение Хвиля;

Игорь Смешко — Сила и честь;

Максим Гольдарб — самовыдвиженец;

Сергей Шахов — Наш край;

Елена Филонова — Вместе сила;

Борислав Береза ​​- Эко партия Березы;

Андрей Ильенко — ВО Свобода.

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Социальная группа Рейтинг провела опрос, кого сейчас готовы поддержать киевляне:

Виталий Кличко — 43,6%;

Сергей Притула — 9,8%;

Ирина Верещук — 6,9%;

Андрей Пальчевский — 6,4%;

Александр Попов — 5,8%;

Алексей Кучеренко — 5,7%;

Александр Омельченко — 4,2%;

Николай Томенко — 2%;

Борислав Береза — 1,5%;

Андрей Ильенко — 1,1%.

Остальные кандидаты на момент опроса еще подали заявлений на участие в местных выборах или их рейтинг не превышает 1%.

Опрос провели 4-9 сентября методом личного интервью по месту жительства респондентов. Выборка составила 1 200 человек и является репрезентативной для жителей Киева от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,8%.

Списки основных партий на выборах в Киевсовет

По состоянию на 13 октября ЦИК обнародовала списки 23 партий, подавших 2 138 кандидатур.

Партия УДАР

Партию возглавляет действующий мэр столицы Виталий Кличко.

Виталий Кличко — действующий мэр Киева.

Александр Шовковский — экс-голкипер киевского Динамо и сборной Украины по футболу.

Юлия Лымарь — журналистка, соучредитель информагентства и сайта Главком.

Екатерина Кириченко — бывшая помощница экс-нардепа Дмитрия Андриевского.

Владислав Андронов — бывший государственный секретарь Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Роман Романюк — юрист, бывший нардеп от БПП.

Дмитрий Белоцерковец — экс-нардеп от БПП, с 2016 года — советник Кличко по вопросам благоустройства.

Владимир Бондаренко — советник Кличко.

Леся Петровская — сурдопереводчик.

Юлия Хан — руководитель Департамента молодежи и спорта в КГГА.

Илья Кушнир — сын главы правления компании Киевгорстрой Игоря Кушнира.

Роман Ткачук — начальник Управления по вопросам гражданской защиты КГГА.

Марина Хонда — заместитель председателя КГГА.

Александр Канюра — проректор по научно-педагогической и лечебной работе в Национальном медицинском университете им. Богомольца.

Мария Новицкая — основательница компании Атлант сити.

Павел Рябикин — гендиректор аэропорта Борисполь.

Снежана Гордиец — адвокат.

Надежда Стечишина — основательница компаний Урби.

Роман Ратушный — основатель общественной организации Защитим Протасов Яр.

Егор Чечеринда — журналист и телеведущий.

Партия Голос

Партию возглавит бывший руководитель таможни Максим Нефедов.

Максим Нефедов — бывший руководитель Государственной таможенной службы.

Зоя Ярош — специалист в области экономического права, президент Ассоциации адвокатов Украины.

Константин Богатов — специалист в области ЖКХ и энергетики, депутат Киевсовета.

Алина Михайлова — волонтер и доброволец-парамедик в ООС.

Григорий Маленко — руководитель киевского избирательного штаба Голоса, IT-предприниматель.

Тарас Козак — владелец инвестиционной группы УНИВЕР.

Александр Линчевский — бывший заместитель министра здравоохранения.

Василий Потапенко — контрразведчик.

Ольга Гвоздик — правозащитник.

Дарья Васильченко — координатор Голоса в Подольском районе Киева.

Станислав Медведенко — профессиональный баскетболист, бывший игрок сборной Украины.

Мария Карнаухова — директор Ukrainian Exchange.

Вадим Васильчук — внефракционный депутат Киевсовета.

Виолетта Пашутина — административная директор партии Голос.

Эдуард Трегубов — адвокат.

Юлия Кэплин — предприниматель.

Роман Колесник — исполнительный директор Института развития общественных инноваций.

Егор Недашковский — юрист, общественный деятель.

Елена Олейник — председатель общественной организации Всеукраинское интеграционное движение Верь в Украину.

Артем Стельмашов — начальник отдела по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей секретариата Киевсовета.

Партия Европейская солидарность

Марина Порошенко — жена пятого президента Украины Петра Порошенко.

Владимир Прокопов — секретарь Киевсовета.

Леонид Емец — народный депутат 8-го созыва от Народного фронта.

Динара Габибуллаева — лидер молодежного крыла Европейской солидарности.

Александр Погребиский — волонтер.

Сергей Таран — политолог.

Людмила Ковалевская — экономист-международник.

Виктор Кононенко — генерал-лейтенант СБУ.

Константин Усов — бывший тележурналист-расследователь и экс-депутат Верховной Рады.

Ольга Галицкая — юрист.

Партия Слуга народа

Евгения Кулеба — жена министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Михаил Присяжнюк — правозащитник, телеведущий, ведущий социального проекта Один за всех.

Елена Говорова — легкоатлет, призер Олимпийских игр, телеведущая.

Юрий Федоренко — частный предприниматель, правозащитник, председатель общественной организации Твердыня.

Владислав Трубицын — букинист и меценат, основатель Благотворительного фонда Культурные новации.

Лилия Пашинная — адвокат.

Георгий Зантарая — первый чемпион мира по дзюдо в истории Украины.

Андрей Витренко — заместитель министра образования и науки Украины.

Виктория Бурдукова — телевизионный продюсер, глава Экспертного совета Украинской телевизионной академии.

Зоряна Скалецкая — бывший министр здравоохранения, юрист в сфере медицинского права.

Партия Батькивщина

Алексей Кучеренко — бывший министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Виталий Нестор — председатель киевской городской организации Батькивщины.

Денис Москаль — правозащитник.

Александра Кужель — эксперт в области государственной политики по развитию предпринимательства.

Ольга Гоцуляк — педагог.

Партия Родная страна

Николай Томенко — бывший народный депутат и вице-спикер.

Александр Федоренко — руководитель организации Муниципальная лига.

Денис Марчук — заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета.

Елена Влодек — предприниматель, один из спонсоров партии.

Алла Гордиенко — директор Национальной библиотеки для детей.

Александр Кулинченко — проректор по административно-хозяйственной и социально-воспитательной работе Государственного университета инфраструктуры и технологий.

Валентина Резник — советник Николая Томенко.

Павел Аниськович — руководитель киевской организации партии.

Валентин Щербачев — украинский спортивный журналист, основатель Национального реестра рекордов Украины.

Жанна Карпенко-Боднарук — певица, народная артистка Украины.

Остальные партии, которые балотируются в Киевсовет:

партия За будущее

партия Всеукраинское объединение Свобода

партия Демократический топор

Гражданский движение Хвиля

партия ЕкоПартия Березы

партия Шария

партия Экологическая альтернатива

партия Единство Александра Омельченко

партия Команда Левченко Народовластие

партия Национального эгоизма

партия Победа Пальчевского

партия Правый сектор

партия Пропозиция

радикальная партия Олега Ляшко

политическая партия Сила и честь

партия Наш край

партия Вместе сила

В рейтинге политических сил на выборах в городской совет лидирует партия УДАР, за которую готовы отдать голоса 23,6% тех, кто определился, и намерен прийти на выборы.

Рейтинг других партий:

Слуга народа — 13,6%,

Европейская солидарность — 13,1%,

Оппозиционная платформа — За жизнь — 7,4%,

Батькивщина — 7,3%,

Победа Пальчевского — 3,9%,

Партия Шария — 3,7%,

Сила и честь — 3,4%.

Рейтинг отсальных партий — ниже 3%. Тех, кто не определился — около 12%.

Факты ICTV также подготовили список кандидатов на выборах мэра Киева 2020, их биографии и декларации, чтобы вы могли ознакомиться с каждым из них до голосования.