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Факты / Украина / Политика

Зеленский подписал закон об изменениях в процедуре банкротства

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон О внесении изменений в Кодекс Украины из процедур банкротства №686-их.

С помощью этого документа хотят устранить недостатки Кодекса Украины из процедуры банкротства и не допустить открытия производств по делам о банкротстве органов государственной власти, местного самоуправления и бюджетных учреждений и организаций.

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Согласно этому закону, продолжение дел о банкротстве должников государственных предприятий или учреждений, а также их санации до открытия производства о банкротстве невозможна.

Кроме того, этот документ позволит хозяйственным судам осуществлять производство в установленные сроки, что будет стимулировать инвестиционную и кредитную сферы экономики.

Видеообращение Зеленского

13 октября Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам с призывом прийти на местные выборы 25 октября, и анонсировал проведение всенародного опроса.

Гражданам Украины предложат ответить на пять важных вопросов, содержание которых пока неизвестно.

В Комитете избирателей Украины заявили, что опросов избирателей 25 октября не отвечает нормам Избирательного кодекса Украины.

Источник: Офис президента

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