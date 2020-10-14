Статистика коронавируса в Украине на 14 октября свидетельствует о 2761 77 больных. За сутки вирус Covid-19 подтвердили у 5 590 человек.
Всего за время пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 5 229 человек, за сутки их количество увеличилось еще на 107.
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В то же время полностью выздоровели уже 118 699 пациентов, за сутки — еще 2 137 украинцев.
Прирост в регионах:
- Винницкая обл — 7845 (+119)
- Волынская обл — 10140 (+185)
- Днепропетровская обл — 9614 (+342)
- Донецкая обл — 6247 (+286)
- Житомирская обл — 8861 (+200)
- Закарпатская обл — 11169 (+127)
- Запорожская обл — 5900 (+138)
- Ивано-Франковская обл — 15765 (+185)
- Кировоградская обл — 1396 (41)
- г. Киев — 28512 (+422)
- Киевская обл — 11751 (+226)
- Львовская обл — 23474 (+345)
- Луганская обл — 2015 (+98)
- Николаевская обл — 5052 (+185)
- Одесская обл — 17349 (+302)
- Полтавская обл — 5093 (+187)
- Ровенская обл — 15026 (+158)
- Сумская обл — 7712 (+227)
- Тернопольская обл — 16478 (+228)
- Харьковская обл — 26262 (+637)
- Херсонская обл — 2112 (+88)
- Хмельницкая обл — 9491 (+261)
- Черновицкая обл — 16828 (+179)
- Черкасская обл — 6047 (+198)
- Черниговская обл — 6038 (+226)
Коронавирус 13 октября
По состоянию на утро 13 октября в Украине зафиксировано 270 587 случаев коронавирусной болезни. За сутки подтвердили еще 5 133 случая.
Больше всего случаев обнаружили в Киеве, Львовской и Харьковской областях.