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Факты / Украина

5 590 за сутки: прирост коронавируса в Украине держится на высоком уровне

Статистика коронавируса в Украине на 14 октября свидетельствует о 2761 77 больных. За сутки вирус Covid-19 подтвердили у 5 590 человек.

Всего за время пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 5 229 человек, за сутки их количество увеличилось еще на 107.

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В то же время полностью выздоровели уже 118 699 пациентов, за сутки — еще 2 137 украинцев.

Прирост в регионах:

  • Винницкая обл — 7845 (+119)
  • Волынская обл — 10140 (+185)
  • Днепропетровская обл — 9614 (+342)
  • Донецкая обл — 6247 (+286)
  • Житомирская обл — 8861 (+200)
  • Закарпатская обл — 11169 (+127)
  • Запорожская обл — 5900 (+138)
  • Ивано-Франковская обл — 15765 (+185)
  • Кировоградская обл — 1396 (41)
  • г. Киев — 28512 (+422)
  • Киевская обл — 11751 (+226)
  • Львовская обл — 23474 (+345)
  • Луганская обл — 2015 (+98)
  • Николаевская обл — 5052 (+185)
  • Одесская обл — 17349 (+302)
  • Полтавская обл — 5093 (+187)
  • Ровенская обл — 15026 (+158)
  • Сумская обл — 7712 (+227)
  • Тернопольская обл — 16478 (+228)
  • Харьковская обл — 26262 (+637)
  • Херсонская обл — 2112 (+88)
  • Хмельницкая обл — 9491 (+261)
  • Черновицкая обл — 16828 (+179)
  • Черкасская обл — 6047 (+198)
  • Черниговская обл — 6038 (+226)

Коронавирус 13 октября

По состоянию на утро 13 октября в Украине зафиксировано 270 587 случаев коронавирусной болезни. За сутки подтвердили еще 5 133 случая.

Больше всего случаев обнаружили в Киеве, Львовской и Харьковской областях.

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