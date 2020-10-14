Статистика коронавируса в Украине на 14 октября свидетельствует о 2761 77 больных. За сутки вирус Covid-19 подтвердили у 5 590 человек.

Всего за время пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 5 229 человек, за сутки их количество увеличилось еще на 107.

Читайте: Коронавирус в Украине: карта и статистика заболевания

В то же время полностью выздоровели уже 118 699 пациентов, за сутки — еще 2 137 украинцев.

Прирост в регионах:

Винницкая обл — 7845 (+119)

Волынская обл — 10140 (+185)

Днепропетровская обл — 9614 (+342)

Донецкая обл — 6247 (+286)

Житомирская обл — 8861 (+200)

Закарпатская обл — 11169 (+127)

Запорожская обл — 5900 (+138)

Ивано-Франковская обл — 15765 (+185)

Кировоградская обл — 1396 (41)

г. Киев — 28512 (+422)

Киевская обл — 11751 (+226)

Львовская обл — 23474 (+345)

Луганская обл — 2015 (+98)

Николаевская обл — 5052 (+185)

Одесская обл — 17349 (+302)

Полтавская обл — 5093 (+187)

Ровенская обл — 15026 (+158)

Сумская обл — 7712 (+227)

Тернопольская обл — 16478 (+228)

Харьковская обл — 26262 (+637)

Херсонская обл — 2112 (+88)

Хмельницкая обл — 9491 (+261)

Черновицкая обл — 16828 (+179)

Черкасская обл — 6047 (+198)

Черниговская обл — 6038 (+226)

Коронавирус 13 октября

По состоянию на утро 13 октября в Украине зафиксировано 270 587 случаев коронавирусной болезни. За сутки подтвердили еще 5 133 случая.

Больше всего случаев обнаружили в Киеве, Львовской и Харьковской областях.