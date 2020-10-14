Украинского посла Игоря Кизима вызвали 14 октября в МИД Беларуси, чтобы вручить ноту по поводу указа президента Владимира Зеленского о продлении срока пребывания белорусских IT-специалистов в Украине.

Об этом сообщает белорусское внешнеполитическое ведомство.

Этот документ в Минске называют “недружественным и дискриминационным”, граничащим с вмешательством во внутренние дела Беларуси и подрывающим доверие в двусторонних отношениях.

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– В связи с этим украинской стороне настоятельно рекомендовано принять меры по соблюдению взятых на себя договорных обязательств в отношениях с Беларусью, – говорится в заявлении.

Указ Зеленского

4 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об упрощении получения вида на жительство в Украине для предпринимателей и высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Беларуси, а также для членов их семей.

Этот документ должен посодействовать развитию инвестиционного потенциала Украины, привлечь высококвалифицированных IT-специалистов и инноваторов.

Источник: МИД Беларуси