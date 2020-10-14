День защитника Украины: поздравления в СМС

14 октября отмечается День защитника Украины. Праздник был учрежден пятым президентом Украины Петром Порошенко в 2014 году.

СМС-поздравления с Днем защитника Украины 14 октября, смотрите в материале Фактов ICTV.

Идея — поддержка украинских военнослужащих и декоммунизация Украины. Дата выбрана специально, ведь это — День славного украинского казачества, а православные христиане празднуют Покров Пресвятой Богородицы, которая является символом защиты Украины от врагов. Также 14 октября 1942 была создана Украинская повстанческая армия.

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Причиной переноса праздника с 23 февраля стала война с Российской Федерацией.

СМС-поздравления с Днем защитника Украины:

***

Мужчины наши славные,

Хорошие, забавные,

Вы крепкие и смелые,

Вы самые умелые.

Вас с праздником защитника

Отечества великого!

Пусть все мечты сбываются,

А беды не кусаются.

Живите только счастливо.

И будьте вы удачливы,

И встретьте, без сомнения,

Свой праздник в настроении!

***

Смелей, защитник, не робей,

Достоин будь страны своей,

Будь лучшим, первым будь всегда,

Душой не старься никогда!

***

Пусть в этот красный день календаря,

В день всех защитников прекрасных,

Судьба Вам улыбнётся, позитив даря,

И много дней волшебно-ясных.

***

Кто может гвоздь забить легко,

Повесить рамку и карниз?

Кто носит женщин на руках,

Устроить может им сюрприз?

Кто сможет защитить Отчизну,

Своих друзей, семью и кров?

Я поздравляю с 14-ым октября

Всех настоящих мужиков!

***

Мужества желать вам — это глупо,

Есть и так оно у вас с лихвой.

Знаем мы, что в каждую минуту

Можем спрятаться за вашею спиной.

***

Пускай Украина сильна будет вами,

От бед заслоните Отчизну щитами.

Защита, надежность и сила большая

Да верность стране в сердце просто святая.

Родные пусть вас уважают и ценят,

А родина вас благодарностью греет,

Вернуться, куда б не пришлось вам пойти,

Опасность в дороге легко обойти.

***

Поздравляем вас, мужчины,

В День военных Украины.

Вы — защитники страны

И опора для семьи.

Мы желаем вам сегодня

Много денег и здоровья,

И успехов в каждом деле,

Много счастья и веселья.

Пусть сопутствует удача

Лет до ста — и не иначе!

***

Спасибо герою за мир и свободу,

За счастье на Богом нам данной земле!

Всю жизнь будем помнить,

Мы не забудем, как много должны мы тебе!

Спасибо, спасибо!

За то, что живой,

За то, что имеем возможность поздравить.

Ты — воин.

Ты — настоящий герой.

Твой статус уже невозможно исправить.

***

Пожеланья наши кратки:

здоровья, счастья, меньше бед,

в семье чтоб было все в порядке

и жизни много-много лет!

***

С 14 октября

Поздравляю я тебя!

Пусть в карманах деньги будут,

Пусть тебя красотки любят!

Пусть удача улыбнется,

И все в жизни удается,

Чтобы сил на все хватало,

Настроенье чтоб сияло!

***