Дополнительные госпитали для больных коронавирусом будут разворачивать, когда государственные больницы будут переполнены.

Об этом заявил в комментарии Фактах ICTV председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Михаил Радуцкий.

— Если будет загруженность больниц более чем на 80%, будут открываться дополнительные госпитали. Надо готовиться к худшему, чтобы его не было, — отметил он.

По его словам, уже сейчас делается все для того, чтобы такой госпиталь можно развернуть за три-четыре дня.

— Планируются такие госпитали прежде всего в Киеве, Одессе и Мариуполе, а потом уже в других крупных городах и областных центрах. Сейчас собирается информация, где это возможно, – уточнил он.

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Радуцкий также объяснил, почему Дворец спорта в Киеве рассматривается как возможное место для госпиталя, назвав несколько требований к зданиям.

— Наличие мощного электрического тока, хорошая вентиляция помещения, там должны быть помещения для персонала, а также для сортировки больных, — подчеркнул политик.

Но самое главное требование, которому не соответствуют, например, санатории — это отсутствие перегородок в помещении на 500 коек, где больным надо раздавать кислород.

— В здании, которое уже имеет перегородки, это очень трудно сделать. На это может уйти 1-1,5 месяца. А во Дворце спорта кислородное оборудование можно развернуть за два-три дня, — подчеркнул Радуцкий, отметив, что именно поэтому рассматривают учреждения культуры, спортивные и выставочные залы.

Для этих помещений закупят функциональные кровати, кислородное и реанимационное оборудование, кислородные концентраторы. И все это не пропадет после окончания эпидемии, поскольку, даже если не будет необходимости в госпиталях, все передадут больницам, заверил председатель парламентского комитета.

— Другая проблема — где взять персонал для этих госпиталей, поскольку его не хватает даже в больницах. Один из путей ее решения — переквалификация врачей, чтобы они могли оказывать помощь больным коронавирусом. Будем привлекать волонтеров, разговаривали с МВД, в котором тоже есть медперсонал, и врачей Укрзализныци, — рассказал Радуцкий.

В то же время он отметил, что сейчас о локдауне речь не идет, и пока готовится третья очередь больниц для больных Covid-19.

Дополнительные госпитали из-за Covid-19

На совещании у президента в воскресенье, 11 октября, принято решение о разворачивании в Киеве, Одессе и Мариуполе дополнительных больших госпиталей для больных коронавирусом на случай перегрузки медицинских учреждений первой и второй волны.

Уже сейчас в Украине больничные койки первой волны для пациентов с коронавирусом заполнены почти на 70%.

Наиболее загружены больницы в Донецкой (95,4%), Луганской (93,7%), Одесской (76,7%), Харьковской (72,3%) и Днепропетровской (70,2%) областях.

В Киеве показатель загруженности составляет 70,9%.