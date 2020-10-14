Александр Пономарив умер

В возрасте 84 лет скончался украинский филолог, доктор филологических наук, профессор Института журналистики КНУ имени Тараса Шевченко Александр Пономарив.

Об этом написал народный депутат и выпускник факультета журналистики КНУ Николай Княжицкий.

— Сегодня на Покрову умер Александр Данилович Пономарив, выдающийся языковед и преподаватель. Александр Данилович преподавал у меня украинский язык. Вечная память и соболезнования близким, — написал Княжицкий.

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Похороны Александра Пономарева состоятся в субботу, 17 октября. Именно в этот день ему должно было исполниться 85 лет.

Что известно об Александре Пономариве

Александр Пономарив был профессором кафедры языка и стилистики Института журналистики КНУ имени Тараса Шевченко.

Под его авторством выдано более 250 научных работ по стилистике и культуре украинского языка. Профессор также вел блог для BBC Украина, в котором отвечал на вопросы читателей по тонкостям украинского языка.

Профессор входил в комиссию, которая разработала новые правила украинского правописания.

Является членом Союза писателей Украины и Союза журналистов Украины.