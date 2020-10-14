На 31 году жизни скончался украинский клипмейкер и режиссер Дмитрий Манифест.
Причиной смерти стало онкологическое заболевание.
Дмитрий был основателем видеопродакшена полного цикла Manifest Production и работал над клипами популярных звезд, среди них — Светлана Тарабарова, Оля Полякова, Dzidzio, ТНМК, Ivan Navi, Антитела.
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Также Дмитрий Манифест снимал сериал Большие вуйки.
Ряд украинских звезд выразила свою скорбь и сочувствие.
Ти був прекрасним другом.
Творчим, цілеспрямованим, відданим своїй справі.
Ти не боявся труднощів і брався за…
Опубликовано Antytila / Антитіла Вторник, 13 октября 2020 г.
Умер фотограф Виктор Марущенко
После тяжелой болезни в возрасте 74 лет умер Виктор Марущенко – украинский фотограф, основатель и директор собственной школы фотографии.