На 31 году жизни скончался украинский клипмейкер и режиссер Дмитрий Манифест.

Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Дмитрий был основателем видеопродакшена полного цикла Manifest Production и работал над клипами популярных звезд, среди них — Светлана Тарабарова, Оля Полякова, Dzidzio, ТНМК, Ivan Navi, Антитела.

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Также Дмитрий Манифест снимал сериал Большие вуйки.

Ряд украинских звезд выразила свою скорбь и сочувствие.

Ти був прекрасним другом.

Творчим, цілеспрямованим, відданим своїй справі.

Ти не боявся труднощів і брався за… Опубликовано Antytila / Антитіла Вторник, 13 октября 2020 г.

Умер фотограф Виктор Марущенко