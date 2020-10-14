Центральная власть провалила вопросы борьбы с пандемией. Именно поэтому необходимо создать Штаб борьбы с коронавирусом, который официально возглавит президент.

Об этом во время брифинга заявила кандидат в депутаты Киевского городского совета от Батькивщины Алла Шлапак.

— Что касается создания штаба по борьбе с коронавирусом во главе с президентом — это не просто актуально, это мега-актуально. Речь прежде всего идет об эффективном распределении фонда средств по борьбе с пандемией, — заявила кандидат.

Шлапак представила план действий Родины относительно срочного решения сложной ситуации с увеличением больных в Киеве и Украине.

— Во-первых, открытие горячей линии. В частности, горячие линии должны быть открыты на местном уровне. В Киеве это очень актуально, так как здесь работают не только коммунальные медицинские учреждения, но и государственной формы собственности. 70% всего медицинского частного сектора находится в столице, — подчеркнула она.

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Также Шлапак отметила, что в столице необходимо создать единое медицинское пространство для организации качественной медицинской помощи киевлянам.

— Но без решения правительства это сделать невозможно. Все медицинские учреждения независимо от формы собственности должны оказывать качественную медицинскую помощь киевлянам. Мы сегодня фиксируем массовое увольнение медицинских работников в Украине. Решить этот вопрос можно только заплатив достаточно средств медикам за их работу, — добавила Шлапак.

Ранее в Батькивщине призвали обеспечить достойные условия труда медикам столицы.