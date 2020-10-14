В столичном парке Шевченко собралось несколько сотен представителей националистов и ветеранов на ежегодный шествие в честь Дня защитника Украины.

Они планируют отправиться колоннами по центру города в офис президента.

Под ОП будут требовать, чтобы президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о коллаборационистах.



















В столичном парке проходит шествие в честь Дня защитника Украины / 5 фотографий

День защитника Украины

Марш защитников Украины также называют Альтернативным парадом.

Ежегодно марш проводят в День защитника Украины, в котором принимают участие украинские военные и ветераны российско-украинской войны, семьи погибших защитников и Героев Небесной Сотни. Впервые марш состоялся 24 августа 2019 на День Независимости в Киеве.

Также на Крещатике открыли выставку ко Дню защитника Украины.