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Факты / Украина / Общество

В столичном парке проходит шествие в честь Дня защитника Украины

В столичном парке Шевченко собралось несколько сотен представителей националистов и ветеранов на ежегодный шествие в честь Дня защитника Украины.

Они планируют отправиться колоннами по центру города в офис президента.

Под ОП будут требовать, чтобы президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о коллаборационистах.

  • В столичном парке проходит шествие в честь Дня защитника Украины
  • В столичном парке проходит шествие в честь Дня защитника Украины
  • В столичном парке проходит шествие в честь Дня защитника Украины
  • В столичном парке проходит шествие в честь Дня защитника Украины
  • В столичном парке проходит шествие в честь Дня защитника Украины
  • В столичном парке проходит шествие в честь Дня защитника Украины
  • В столичном парке проходит шествие в честь Дня защитника Украины
  • В столичном парке проходит шествие в честь Дня защитника Украины
  • В столичном парке проходит шествие в честь Дня защитника Украины
  • В столичном парке проходит шествие в честь Дня защитника Украины
В столичном парке проходит шествие в честь Дня защитника Украины / 5 фотографий

День защитника Украины

Марш защитников Украины также называют Альтернативным парадом.

Ежегодно марш проводят в День защитника Украины, в котором принимают участие украинские военные и ветераны российско-украинской войны, семьи погибших защитников и Героев Небесной Сотни. Впервые марш состоялся 24 августа 2019 на День Независимости в Киеве.

Также на Крещатике открыли выставку ко Дню защитника Украины.

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