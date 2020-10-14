PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Кланяемся за мирное небо: Зеленский выступил с речью ко Дню защитника

Владимир Зеленский выступил с речью ко Дню защитника Украины.

Свою речь глава государства произнес на церемонии присяги лицеистами Киевского военного лицея имени Ивана Богуна.

— Сегодня мы все кланяемся нашим воинам за мирное небо и спокойный сон в украинских городах и селах.

Согласитесь, мы очень быстро привыкаем к хорошему, воспринимаем это как привычное состояние вещей. Но не должны забывать: когда мы ужинаем в ресторане, едем с друзьями на пикник, играем со своими детьми, развлекаемся, путешествуем, одним словом — живем, есть те, кто с оружием в руках и днем, и ночью, и в жару, и в мороз защищает нашу Родину. Чтобы все мы могли жить обычной жизнью, а у Украины была самостоятельность и независимость.

Владимир Зеленский призвал никогда не забывать об этом и благодарить нашим защитникам ежедневно.

В День защитника Украины президент Владимир Зеленский почтил память воинов, погибших во время военных действий за независимость нашего государства.

Глава государства возложил цветы к Стене памяти на Михайловской площади в Киеве.

Фото: Офис президента

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка