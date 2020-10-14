Владимир Зеленский выступил с речью ко Дню защитника Украины.

Свою речь глава государства произнес на церемонии присяги лицеистами Киевского военного лицея имени Ивана Богуна.

— Сегодня мы все кланяемся нашим воинам за мирное небо и спокойный сон в украинских городах и селах.

Согласитесь, мы очень быстро привыкаем к хорошему, воспринимаем это как привычное состояние вещей. Но не должны забывать: когда мы ужинаем в ресторане, едем с друзьями на пикник, играем со своими детьми, развлекаемся, путешествуем, одним словом — живем, есть те, кто с оружием в руках и днем, и ночью, и в жару, и в мороз защищает нашу Родину. Чтобы все мы могли жить обычной жизнью, а у Украины была самостоятельность и независимость.