Выборы мэра в Киеве 2020: кандидаты

В Киеве 25 октября 2020 года состоятся выборы городского главы и депутатов Киевского совета.

Срок полномочий кандидата, за которого проголосует больший процент киевлян, будет составлять пять лет.

Выборы в горсовет будут проходить с открытыми списками по пропорциональной избирательной системе.

Впервые голосовать смогут внутренне перемещенные лица из Крыма и Донбасса, проживающие в Украине.

На пост городского головы Киева претендуют 20 кандидатов, которые уже заявили обществу о своих намерениях.

Виталий Кличко

Действующий мэр Киева Виталий Кличко в мае 2020 сообщил, что также будет участвовать в выборах от партии Удар.

Политическая карьера Кличко началась в 2014 году — он занимал должность киевского городского головы и председателя Киевской городской администрации с 2014 года.

В 2015 году Виталия выбрали от Блока Петра Порошенко Солидарность, в 2014 — от партии УДАР.

18 сентября 2020 партия УДАР выдвинула Кличко в мэры Киева на выборах 2020. От предложения баллотироваться от ЕС, он отказался.

С 2016 года — Кличко председатель Ассоциации городов и сел Украины.

Согласно декларации, Кличко владеет квартирой в Киеве на 251,8 м². Ездит действующий мэр на Fine Custom Puncher 8.125-4 2009 года выпуска.

Заработная плата по основному месту работы — 318 599 грн. Из наличных средств у Кличко — $13 200, €24 200. На счета в банках — 67 189 грн.

Алексей Кучеренко

От партии Родина в мэры Киева будет баллотироваться Алексей Кучеренко.

В 2019 году Кучеренко избрали народным депутатом 9 созыва от ВО Батькивщина. Он — первый заместитель председателя Комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам.

В 2015 году баллотировался в Киевский городской совет от Батькивщины. В 2014 году баллотировался в Верховную Раду от Блока Петра Порошенко.

В 2006 и 2007 году был избран народным депутатом от блока Наша Украина.

Согласно декларации 2020 года, нардеп имеет дом на 337,9 м² в Киевской области.

У Кучеренко есть автопарк из пяти машин — две Toyota, Mercedes-Benz, Nissan и Daewoo.

Кандидат на пост мэра имеет $890 тыс. наличными и 62 768 грн на счету в банке.

Ирина Верещук

Кандидатом на должность городского головы Киева от партии Слуга народа стала Ирина Верещук, которая победила на праймериз.

В 2019 году избрана народным депутатом 9 созыва от партии Слуга народа. Член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины с 4 сентября по 15 ноября 2019 года.

В 2014 году баллотировалась в Верховную Раду во Львовской области как безпартийник.

В декларации 2020 года Верещук указала четыре квартиры: три в общей собственности. У нардепа есть авто Toyota Camry 2018 выпуска.

Из наличных средств Ирина Верещук декларирует 130 тыс. грн и $15 тыс.

Николай Томенко

Партию Родная страна представляет Николай Томенко.

В 2019 году баллотировался в Верховную Раду 9 созыва от партии Гражданская позиция.

2014-2016 годы — народный депутат ВР Украины 8-го созыва. Избран по многомандатному избирательному округу от БПП. 2012-2014 годы — народный депутат от ВО Батькивщина.

В 2007-2012 годах был народным депутатом от БЮТ.

С февраля по июнь 2007 года, а также с сентября 2008 по середину декабря 2012 занимал должность заместителя председателя Верховной Рады.

По декларации, на жену записаны две квартиры и гараж. Сам кандидат обладает Skoda Superb 2016 выпуска. Два авто записано на сына.

На банковском счету у Томенко $2 022, €3 214 и 105 743 грн. Кроме этого из наличных средств есть $4 500 и 78 тыс. грн.

Сергей Притула

От партии Голос на местные выборы пойдет Сергей Притула.

Фото: Голос

В 2019 году баллотировался в Верховную Раду 9 созыва от партии Голос (№30 в списке).

Телеведущий и актер. Был ведущим проекта Новые лидеры, Евровидение, Страсти по ревизору, Суперинтуиция.

С 2008 до 2011 года вел утренний эфир Нового канала, телешоу Подъем.

Ведущий юмористического шоу Вар’яти. Ведет волонтерскую деятельность и собирает материальную помощь от неравнодушных граждан.

Декларацию Сергей Притула еще не подал.

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Андрей Ильенко

От партии ВО Свобода кандидатом на должность мэра Киева стал Андрей Ильенко.

На внеочередных парламентских выборах 2019 года баллотировался в Киеве от ВО Свобода. Народный депутат 8 созыва. Избранный в 2014 году от ВО Свобода.

Тогда же баллотировался на должность Киевского городского председателя от ВО Свобода.

В 2012 году был избран народным депутатом 7 созыва от ВО Свобода по тому же округу.

Согласно декларации за 2018 год, Ильенко не имеет собственной недвижимости, однако квартиры записаны на жену.

Мать кандидата декларирует авто Mazda CX-7, а жена — Suzuki Grand Vitara.

Из наличных Ильенко имеет $5 тыс., еще 18 409 грн лежит на счетах.

Егор Фирсов

От партии Экологическая альтернатива будет баллотироваться Егор Фирсов.

Экс-народный депутат 8 созыва, избранный от Блока Петра Порошенко. Входил в состав Комитета по вопросам европейской интеграции.

В 2016 году лишен депутатских полномочий из-за выхода из фракции БПП.

В 2017 году создал политическую силу Альтернатива, что уже в следующем году объединилась с партией Анатолия Гриценко Гражданская позиция. В 2019 году баллотировался в Раду от этой партии.

По декларации, у Фирсова есть квартира в общей собственности в Донецке. Кандидат декларирует 26 тыс. грн и $1,6 тыс. наличных средств.

Андрей Пальчевский

В выборах мэра Киева примет участие Андрей Пальчевский, представляющий партию Победа Пальчевский.

Пальчевский — советский военный, украинский политик и бизнесмен. Основатель и директор клиники и фонда Eurolab.

Первый заместитель министра Украины по делам семьи, молодежи и спорта в правительстве Азарова (с марта по июль 2010).

В 1994 году баллотировался от Партии любителей пива в Думу РФ.

Во время выборов Президента Украины 2019 года поддержал Зеленского. В июне 2020 года заявил о создании партии Победа Пальчевский.

Декларации кандидат еще не подал.

Александр Попов

Александр Попов — бывший председатель Киевской городской государственной администрации.

Дважды был министром жилищно-коммунального хозяйства — в правительствах Виктора Януковича и Николая Азарова.

Попов прославился именно как глава КГГА. После назначения на эту должность в 2010 году мэр Леонид Черновецкий фактически утратил возможность влиять на происходящее в столице.

Декларации пока нет.

Сергей Гусовский

Сергей Гусовский объявил о своем участии в выборах мэра Киева на съезде партии За будущее.

Гусовский пришел в политику в 2014 году, стал депутатом Киевсовета и возглавил фракцию Самопомич. В 2015 году уже баллотировался в мэры Киева и занял пятое место по итогам голосования.

С 13 сентября 2018 возглавлял депутатскую группу Киевская Команда в Киевсовете. В 2019 году баллотировался в Раду, но не прошел.

В собственности Гусовского есть квартира в Киеве. У кандидата есть авто AcuraMDX 2008 года выпуска.

На счету в банках у Сергея 506 тыс. грн, из наличности есть $30 тыс.

Борислав Береза

В 2014 году Борислав Береза ​​стал спикером Правого сектора.

Перед выборами в Верховную Раду 2014 года начал бороться с наливайками на Троещине. На выборах в парламент на мажоритарном округе Троещины одержал победу.

В 2015 году был кандидатом в мэры Киева от Партии решительных граждан. По итогам голосования вышел во второй тур.

В декларации за 2019 указана общая собственность на квартиру в Киеве.

На жену Березы записано автомобиль Toyota Rav-4 2015 года. Кандидат задекларировал 450 тыс. грн, $65 тыс. и €8 тыс. денежных средств.

Игорь Смешко

Кандидатом в мэры Киева от партии Сила и честь стал Игорь Смешко.

Участвовал в президентских выборах 2019 года, по результатам которых занял шестое место, впоследствии возглавил список партии Сила и честь, однако в Раду она не прошла.

С марта 2015 года был внештатным советником президента — в январе 2019.

С сентября 2003 года по февраль 2005-го занимал должность председателя Службы безопасности Украины.

Также работал заместителем секретаря СНБО.

По декларации, у Смешко есть 14 земельных участков, еще несколько зарегистрировано на жену. Также есть две квартиры в Киеве и жилой дом в области.

Три авто записано на жену. На счетах лежат 62 269 грн, $146 416 и €115 797.

Диана Гранцева

24 сентября Диану Гранцеву зарегистрировали кандидатом в мэры Киева как самовыдвиженца.

Диана Гранцева — основатель проекта Грани Гранцева и глава Национальной украинской ассоциации жилья, которая занимается вопросами ЖКХ.

Это ассоциация, которая объединяет всех участников рынка ЖКХ: ОСМД, обслуживающие кооперативы и управляющие компании.

На сайте YouControl Гранцева указана, как основательница семи компаний.







Выборы мэра в Киеве: кандидаты на пост городского головы / 2 фотографии

Елена Филонова

Киевская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом на пост мэра столицы Елену Филонову, выдвинутую Киевской городской организацией партии Разом сила.

Елена Филонова — телеведущая, которая в 2018 году присоединилась к команде Ревизор и стала первым beauty-ревизором в истории проекта.

Она проводила проверки салонов красоты и косметических процедур на безопасность для клиента, рассказала украинкам, на что нужно обращать внимание, прежде чем доверить кому-то свою красоту.

Елена объяснила, какие правовые нормы регулируют работу парикмахеров и мастеров маникюра, что такое стерилизация и дезинфекция и как их должны проводить на самом деле.

Декларацию кандидат еще не подала.

Сергей Шахов

В 2019 году был избран в Верховную Раду как самовыдвиженец и член партии Наш Край.

С 6 декабря 2019 года — член депутатской группы Довира, до того — внефракционный.

Член Комитета по вопросам экологической политики и природопользования.

Также был депутатом 8 созыва Рады.

С 2015 до 2016 года был депутатом Северодонецкого городского совета, избранный первым кандидатом от Нашего Края.

Согласно декларации 2020 года, у Шахова есть квартира в Киеве, два авто зарегистрированы на сына. На счету у нардепа есть 506 839 грн.

Михаил Поживанов

Кандидат идет в Киевсовет от Радикальной партии Олега Ляшко.

В 2019 году баллотировался в Раду от партии Сила и Честь.

В 2017 году стал членом Аграрной партии Украины, был членом Президиума ее Политсовета, с 2018 до 2019 года возглавлял Закарпатскую областную партийную организацию. Соучредитель ООО Киевтурэкспресс.

В 2014 году подавался на министра регионального развития и заместителя министра экологии и природных ресурсов.

Юрий Левченко

Левченко еще в январе 2020-го заявил о планах баллотироваться на мэра Киева.

В июне 2020-го презентовал партию Народовластие.

В 2019 году баллотировался в Верховную Раду от Свобода как член партии. 5 ноября 2019 года заявил о выходе из ВО Свобода.

Был депутатом Верховной Рады 8 созыва.

Работал финансовым аналитиком, финансовым консультантом, ведущим экспертом департамента корпоративных финансов в коммерческих предприятиях, а также официантом.

В декларации за 2019 год указано несколько земельных участков и квартира в Киеве. Одна квартира зарегистрирована на жену, также есть квартира в общей собственности.

На счету у кандидата есть 10 792 грн, из наличных средств — $1,9 тыс. и 11 тыс. грн.

Александр Омельченко

В сентябре 2020 года Омельченко выдвинули кандидатом на должность мэра Киева от политсилы Единство.

Фото: Александр Омельченко

Глава КГГА (1996 — 2006), мэр Киева (1999 — 2006). Народный депутат Верховной Рады 6 созыва.

На выборах 2019 года в Верховную Раду Украины IX созыва баллотировался как представитель партии Единство.

С 2015 года Омельченко — депутат Киевского городского совета, глава фракции Единство.

На президентских выборах 2004 года безрезультатно баллотировался на пост президента Украины от партии Единство.

В 1994 — 1996 годах был заместителем и первым заместителем председателя Киевской горгосадминистрации.

Был заместителем председателя исполкома столичной мэрии с 1990 до 1992 года.

Согласно декларации за 2017 год, у кандидата есть квартира в Киеве (зарегистрирована на жену), несколько земельных участков и три жилых дома.

В автопарке у Омельченко есть пять авто, еще одно декларирует жена.

На банковском счету у Александра есть $890 468, из наличных — 800 тыс. грн и $15 тыс.

Виктор Петрук

Инженер и транспортный эксперт Виктор Петрук заявил о решении баллотироваться на должность киевского городского головы.

Фото: Виктор Петрук

Виктор выдвигаться от Гражданского движения Волна. Это партия, зарегистрированная в 2014 году, которая провозглашает приоритетом борьбу за интересы малого и среднего бизнеса. Ее члены участвовали в Налоговой площади.

Виктор Петрук работал как главный специалист в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, и впоследствии стал активным критиком транспортной политики Киева.

Декларацию кандидат в мэры Киева еще не подал.

Максим Гольдарб

26 сентября 2020 года Киевская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала Максима Гольдарб кандидатом на должность Киевского городского головы.

Фото: Максим Гольдарб

В 2019 году баллотировался в Верховную Раду на 220 округе на Подоле в Киеве.

2 ноября 2019 года на официальном съезде партия Союз левых сил выбрала Гольдарб головой.

В 2018 году Гольдарб стал соорганизатором Всеукраинского движения Партия мира, позже был избран заместителем председателя организации.

С 2014 года возглавляет общественную организацию Публичный аудит.

С 2013 по 2014 был директором Департамента внутреннего аудита и финансового контроля Министерства обороны Украины.

Кандидат пока еще не подал декларацию.

На местных выборах 2020 кандидаты на должность мэра города должны заплатить залог. Его сумма будет зависеть от количества избирателей города.

Также могут ввести залог для кандидатов, которые будут идти по мажоритарке. Его размер может быть в 20% минимальной зарплаты.