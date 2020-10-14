Карантин в Украине — главные новости 14 октября 2020

По состоянию на 14 октября ситуация с коронавирусом в Украине не улучшается. Утренняя статистика свидетельствует о 276 177 больных. За сутки вирус Covid-19 подтвердили у 5 590 человек.

Всего за время пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 5 229 человек, за сутки их количество увеличилось еще на 107.

В то же время полностью выздоровели уже 118 699 пациентов, за сутки — еще 2 137 украинцев.

Самая сложная ситуация в Киеве и Харьковской, Львовской, Днепропетровской областях.

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Так, 14 октября в Киеве зафиксировали 422 новых случая заражения Covid-19.

Всего в столице 28 512 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе — 91, в Оболонском — 61, в Дарницком районе — 59 случаев.

В Вооруженных силах Украины на Covid-19 болеют 914 человек, за минувшие сутки зарегистрировали 71 новый случай инфицирования.

Когда закончится карантин

На заседании Кабмина 13 октября действие карантина в Украине решили продлить до 31 декабря. Решение приняли из-за стремительного ухудшения эпидситуации в Украине — в октябре начали фиксировать более 5 тыс. новых случаев болезни.

Правительство утвердило некоторые нововведения, в частности оно ограничило количество людей, которые могут принимать участие в массовых мероприятиях во время карантина.