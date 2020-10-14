Компания Брацлав, Барский машиностроительный завод и Рубежанский картонный комбинат исключены из списка санкций РФ против Украины.

С предложением российского премьера Михаила Мишустина допустить на свой рынок эти предприятия согласился президент РФ Владимир Путин.

По словам Мишустина, речть идет о предприятиях, которые были ориентированы на экспорт и сейчас против них действуют зеркальные ограничения, веденные РФ после санкций Украины.

Путин назвал этот шаг “жестом доброй воли” со стороны России.

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Санкции РФ против Украины

1 ноября 2018 года Россия ввела санкции против Украины в частности в отношении 322 граждан и 68 компаний

В него попали судьи, депутаты, бизнесмены, руководители министерств и ведомств.

Между тем, в понедельник, 12 октября, Европейский Союз официально продлил действие санкций за применение химического оружия, в том числе и в деле покушения на Сергея и Юлию Скрипалей.